החום הכבד הציל את סינר שסבל מהתכווצויות

יאניק סינר קיבל הלילה (בין שישי לשבת) תזכורת כואבת עד כמה קשה להגן על תואר גרנד סלאם. זה הלך קשה, אך אלוף אוסטרליה הפגין אופי של אלוף ועלה לשמינית הגמר לאחר ניצחון מתיש 6:4, 3:6, 4:6 ו-4:6 על אליוט ספיצירי האמריקאי.

המדורג שני בעולם מצא את עצמו במבחן רציני במיוחד כאשר המשחק היה בשוויון 1:1 במערכות. ספיצירי (85) שבר ל-1:3 במערכה השלישית, בזמן שסינר סבל מהתכווצויות קשות והתקשה לנוע ואף לגשת להגיש. תנאי החום הקיצוניים הובילו לכך שמדד החום של הטורניר הגיע לדרגה 5 והמשחק הופסק לזמן קצר לצורך סגירת הגג.

ההפסקה, שנמשכה פחות מעשר דקות, התבררה כנקודת מפנה. עם חידוש המשחק סינר התאושש, מצא מחדש את הקצב והצליח לגרור את המשחק לניצחון אחרי שלוש שעות ו-42 דקות של מאבק עיקש.

צופים באליפות אוסטרליה מתגוננים מהשמש (IMAGO)

עבור ספיצירי היה זה מעמד יוצא דופן: הופעה ראשונה אי פעם בסיבוב השלישי של טורניר גרנד סלאם, משחק בכורה בהגרלה הראשית של אליפות אוסטרליה ומפגש ראשון בקריירה מול שחקן טופ 10. למרות זאת, האמריקאי שיחק ללא פחד.

שלוש המערכות הראשונות נמשכו כמעט שלוש שעות, כשסינר רושם לא פחות מ-46 שגיאות בלתי מחויבות. ההבדל האמיתי הגיע בנקודות השבירה: ספיצירי ניצל רק 6 מתוך 16 הזדמנויות, בעוד שסינר היה חד ויעיל עם 8 מ-11. במערכה השלישית לבדה החמיץ האמריקאי חמש מתוך שש נקודות שבירה, נתון שאפשר לאיטלקי להישאר במשחק למרות הכאבים.

גם לאחר הפסקת החום הרשמית של 10 דקות, ספיצירי המשיך להילחם ואף עלה ל-1:3 במערכה הרביעית. אלא שאז סינר רמה ברגעים החשובים וסגר את הסיפור. בסיבוב הבא יפגוש סינר את בן ארצו, לוצ’יאנו דארדרי, במפגש איטלקי ראשון אי פעם ביניהם במסגרת סבב ה-ATP.

סינר בסיום (IMAGO)

דארדרי (25) רשם את אחד הניצחונות המרשימים בקריירה שלו כשגבר על קארן חצ'אנוב (18) בארבע מערכות. האיטלקי ניצח 6:7 (5) במערכה הראשונה, חצ’אנוב חזר עם 3:6 בשנייה, אבל ההמשך היה של דארדרי שניצח 3:6 ו-4:6 בשתי המערכות הבאות.

לורנצו מוסטי האיטלקי (5) היה צריך ארבע שעות ו-25 דקות כדי לנצח את תומאש מחאץ’ (24) הצ'כי בתום דרמה של חמש מערכות. מוסטי פתח פחות טוב והפסיד את המערכה הראשונה 7:5, אך ידע להתעלות במערכות השנייה והשלישית עם 4:6 ו-2:6 בהתאמה. הדרמה הגיעה לשיאה כשמחאץ' חזר עם 5:7 במערכה הרביעית וכפה מערכה מכרעת, אך שם האיטלקי ניצח 2:6.

בן שלטון (7) עלה לשלב הבא אחרי ניצחון בשלוש מערכות על ולנטין ואשרו. האמריקאי הציג משחק הגשה דומיננטי כהרגלו, כשניצח את שתי המערכות הראשונות בתוצאה זהה של 4:6. המערכה השלישית הייתה הצמודה ביותר והגיעה לשובר שוויון, אך גם שם שלטון שמר על קור רוח, ניצח 6:7 (5) וסגר עניין.

בן שלטון (IMAGO)

פגולה, קיז ואניסימובה לא עוצרות

בגזרת הנשים, ג'סיקה פגולה (6) הציגה עליונות מוחלטת מול אוקסנה סלחמטבה. האמריקאית נזקקה לשעה קלה בלבד כדי לרשום 3:6 ו-2:6 חלק, כשהיא שומרת על אנרגיות יקרות להמשך הטורניר ומנצלת את חוסר הניסיון של יריבתה הרוסיה במעמדים הללו.

מי שתחכה לה בדרבי אמריקאי מסקרן בשמינית הגמר היא מדיסון קיז (9), שגברה על קרולינה פלישקובה הוותיקה בתוצאה זהה של 3:6 ו-3:6 בשתי המערכות. למרות העבר המפואר של הצ’כית, קיז הייתה אגרסיבית הרבה יותר, שלטה בנקודות מהקו האחורי ולא אפשרה ליריבתה להיכנס לקצב.

ג'סיקה פגולה (IMAGO)

בדרבי האמריקאי אצל הנשים, אמנדה אניסימובה (4) הראתה עליונות מוחלטת מול פייטון סטרנס. המערכה הראשונה הייתה חד-צדדית לחלוטין והסתיימה ב-1:6. סטרנס ניסתה להילחם במערכה השנייה והצליחה לקחת ארבעה משחקונים, אך אניסימובה שברה ברגע הנכון וסגרה עם 4:6.

אליז מרטנס (21) הבלגית עשתה סוף לטורניר המפתיע של ניקולה ברטונקובה (126), שהדיחה כבר את דריה קסאטקינה (43) ובלינדה בנצ’יץ’ (10). מרטנס לא נתקלה בקשיים מיוחדים וניצחה 0:6 ו-4:6 תוך שעה ו-17 דקות.