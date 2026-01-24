יום שבת, 24.01.2026 שעה 09:27
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

וויין רוני צפה בבנו עורך בכורה באולד טראפורד

רמז לעתיד? קאי בן ה-16 נכנס כמחליף בקבוצה עד גיל 18 של יונייטד, שניצחה בגביע 1:2 את דרבי בהארכה. מעבר להוריו, גם קאריק והמנהל המקצועי נכחו

|
קאי רוני (במרכז, IMAGO)
קאי רוני (במרכז, IMAGO)

ערב מרגש עבר אתמול (שישי) על משפחת רוני עם הפעת הבכורה של קאי, בנו של וויין, באולד טראפורד במדי קבוצת הנוער של מנצ’סטר יונייטד. כוכב העבר ואשתו קולין צפו במשחק מהיציע שבו היו גם המאמן הזמני של הקבוצה הבוגרת, מייקל קאריק, וצעירי השדים האדומים ניצחו 1:2 את דרבי קאונטי בהארכה.

כמובן שהסיפור המרכזי של הערב היה הופעת הבכורה של קאי רוני בן ה-16 על הדשא המיתולוגי של אולד טראפורד, חמש שנים אחרי שחתם באקדמיה של יונייטד. כדאי לזכור שמדובר בקבוצה עד גיל 18, וקאי נכנס כמחליף וזכה לתשואות הקהל ולקריאות "רוני, רוני", שליוו את אביו לאורך הקריירה המפוארת במועדון.

קאי רוני שמשחק כקיצוני ימני, נכנס כמחליף בדקה ה-99 בזמן שלוח התוצאות הראה עדיין 0:0. כל השערים הגיעו בהארכה וקצת יותר מ-2,000 צופים הגיעו לאולד טראפורד כדי לצפות ברגע שאולי יחזה את העתיד.

וויין רוני ומייקל קאריק במשחק (IMAGO)וויין רוני ומייקל קאריק במשחק (IMAGO)

רוני הצעיר כבש את שערו השני העונה בקבוצת הנוער בניצחון על בירמינגהאם סיטי בגביע הליגה בדצמבר, והוא ממשיך לשחק לסירוגין עם הקבוצות עד גיל 16 ועד גיל 18.

קאריק ממשיך לעקוב אחרי שחקני הבית

קאריק שכבר השבוע הגיע יחד עם צוותו למשחק של הקבוצה עד גיל 21 מול ספורטינג ליסבון (ניצחון 2:3), המשיך להראות מעורבות עמוקה גם במחלקת הנוער. לצידו ביציע נצפו ג’ונתן וודגייט, ג’וני אוואנס וכן אנשי הנהלה בכירים, ביניהם המנהל המקצועי, ג’ייסון ווילקוקס.

קאי רוני מחלק חתימות (IMAGO)קאי רוני מחלק חתימות (IMAGO)

“המסר שלי פשוט - אני בא, תומך ומתרגש”, אמר קאריק לאחר המשחק, “הייתה לי הזכות לשחק ולזכות בגביע הנוער כשחקן צעיר. זה מפעל עצום למועדון הזה עם אולד טראפורד, אורות, ציפיות. זו הזדמנות אדירה לצעירים לעשות את הצעד הבא”.

