הלם בהפועל: אף אחד לא יודע להסביר מה קרה

הלם גדול בהפועל תל אביב לאחר ההפסד אמש 104:101 לפרטיזן בלגרד בהארכה, הפסד שקטע רצף של שלושה ניצחונות ברציפות ביורוליג, אך עיקר האכזבה נוגעת לאובדן ההפרש הגדול שצברו האדומים, עד אמצע הרבע השלישי.

האדומים הוליכו כבר ב-27 נקודות הפרש, לאחר שירדו למחצית ביתרון של 21, ואם במחצית הראשונה ולעוד כמה דקות בשנייה, חשבו האדומים שלאחר חודש בו היכולת הייתה לא משכנעת בלשון המעטה, הקבוצה יוצאת לדרך חדשה, הם התבדו.

דקות ארוכות לאחר סיום המשחק, במועדון לא הצליחו להבין מה קרה לקבוצה בחצי השני ובהארכה, שהוביל למהפך הגדול של הסרבים, שרשמו את הקאמבק השני בהיסטוריה של היורוליג (השיא עומד על מחיקת 28 נקודות הפרש בעונת 2011/12): "זה היה ערב נורא, אף אחד לא יודע או מצליח להבין מה קרה. הם תפסו ביטחון ואנחנו נעלמנו מהמגרש וזה עוד אחרי שבחצי הראשון שיחקנו מצוין", אמרו במועדון.

שחקני פרטיזן (IMAGO)

המחצית השנייה הייתה המשך ישיר ליכולת של הקבוצה בתקופה האחרונה ובמועדון הודו בסיום: "נצטרך לחזור לעצמנו מהר". המאמן דימיטריס איטודיס נכנס בסיום לחדר ההלבשה ואמר לשחקנים: "עזרנו להם לחזור למשחק ונתנו להם את זה".

אופטימיות לגביב בראיינט

בינתיים, איטודיס ממשיך לתת את הקרדיט לווסיליה מיציץ', שאמנם רשם שורה סטטיסטית של 19 נקודות ותשעה אסיסטים, אבל שוב לא הצליח לסייע לאדומים במאני טיים. ים מדר אמנם שיחק אמש 15 דקות, אך תומר גינת שוב לא שותף וגיא פלטין שותף ל-15 שניות בלבד, בסיומן ירד לספסל, כשהחיוך של השחקנים הישראלים עם ירידתו בחזרה, אמר הכל, עם או בלי קשר למקרה.

ים מדר (IMAGO)

אלייז'ה בראיינט נעדר מהמשחק אמש עקב פציעה בשרירי האגן. במועדון סיפרו כי השחקן עבר בדיקה עוד במינכן, אשר לא הראתה ממצאים חריגים והמטרה היא להוריד ממנו עומסים, כאשר הוא צפוי לעבור טיפולים וינוח כמובן במשחק הליגה מול הפועל ב"ש ביום ראשון. הפועל המריאה בחזרה לישראל מיד לאחר המשחק, כאשר במועדון שומרים על אופטימיות כי יוכל לשחק מול באיירן מינכן בחמישי.