4 נקודות לוולף בהפסד מול בוסטון בשתי הארכות

יומיים בלבד אחרי ההשפלה במדיסון סקוור גארדן, ברוקלין חזרה לפרקט הביתי עם הרבה יותר אופי וגאווה. הנטס אמנם נכנעו הלילה (בין שישי לשבת) 130:126 לבוסטון, אך עשו זאת רק אחרי מותחן אדיר שנגרר לשתי הארכות והראה שהפערים בטבלה לא מספרים את כל הסיפור. דני וולף עלה מהספסל וקיבל 18 דקות, בהן תרם 4 נקודות באחוזים טובים מהשדה, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים וחסימה אחת, אך סיים עם מדד פלוס מינוס שלילי.

הסלטיקס פתחו טוב יותר והחזיקו ביתרון לאורך דקות ארוכות, כולל בריחה ל-94:103 כ-2:15 דקות לסיום הזמן החוקי. דווקא אז ברוקלין התעוררה, בהובלת הרוקי הצרפתי נולאן טראורה, שסיפק משחק שיא ב-NBA עם 21 נקודות והוביל ריצת 1:10 שכפתה דרמה. בשניות הסיום של הרבע הרביעי מייקל פורטר ג’וניור החטיא שלשה, ניק קלקסטון עט על הריבאונד ובהטבעה קבע 104:104 ושלח את המשחק להארכה.

בהארכה הראשונה היתרון עבר מצד לצד. נואה קלאוני הדליק את הברקליס סנטר עם מהלך כפול, חסימה גדולה בצד אחד ושלשה מהצד השני, ששלחה את ברוקלין ליתרון 112:113. לקראת הסיום נראה היה שהנטס בדרך לניצחון, כאשר עלו ל-112:117 כשנותרו פחות מ-8 שניות, אבל אז הגיע רצף קלאץ’ של בוסטון. פייטון פריצ’רד צימק בשלשה, טראורה דייק רק פעם אחת מהקו, והרוקי הספרדי הוגו גונסאלס נשאר חופשי לגמרי בתרגיל חוץ וצלף שלשה מהפינה בשנייה האחרונה, 118:118 והארכה שנייה.

לוקה גארזה (רויטרס)

הפסד רביעי ברצף לנטס

בהארכה השנייה בוסטון כבר לא שמטה את ההובלה. פריצ’רד המשיך ללהט, סאם האוזר פגע מחוץ לקשת ואמארי וויליאמס סיפק חסימה מכרעת בדקות הסיום. פריצ’רד סיים ערב גדול עם 32 נקודות, ג’יילן בראון הוסיף 27 נקודות ו-12 אסיסטים, והסלטיקס יצאו עם ניצחון ששמר אותם בצמרת המזרח.

מהצד של ברוקלין, מייקל פורטר ג’וניור הוביל את הקלעים עם 30 נקודות ו-8 ריבאונדים, קלקסטון תרם 18 נקודות ו-9 ריבאונדים, וקלאוני הוסיף 15 ו-9. הנטס רשמו הפסד רביעי ברציפות וירדו למאזן 31:12, אך היכולת מול אחת הקבוצות החזקות בליגה סיפקה לא מעט נקודות אור.

כעת ברוקלין תצא לרצף משחקי חוץ, כשהמשחק הראשון ייערך בין ראשון לשני מול לוס אנג’לס קליפרס, בתקווה לקחת את האנרגיה מהקרב מול בוסטון ולהפוך אותה סוף סוף לניצחון.