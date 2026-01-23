ללא עבד: לבאנטה ניצחה 2:3 את אלצ'ה בדקה ה-96

לבאנטה ניצחה הערב (שישי) 2:3 דרמטי את אלצ’ה בתוספת הזמן, במסגרת המחזור ה-21 בלה ליגה. הקבוצה מוולנסיה הופיעה ללא תאי עבד, שעדיין לא קיבל את האישור הבין לאומי ולא נרשם בסגל, אך הצליחה לרשום ניצחון יקר במאבק ההישרדות, אחרי מהפך ומשחק סוער שהוכרע עמוק בתוך תוספת הזמן.

המשחק התפתח עם שערים משני הצדדים, כאשר בדקה ה-11 אלברו רודריגס העלה את אלצ’ה ליתרון, אך בדקה ה-50 לבאנטה השוותה ל-1:1 לאחר שג’רמי טוליאן הגביה לרחבה ופאבלו מרטינס אנדרס הגיע לכדור ובעט נמוך ומדויק למרכז השער.

בדקה ה-68 לבאנטה עלתה ל-1:2, לאחר כדור חופשי שהוגבה לרחבה ואדריאן דה לה פואנטה התרומם גבוה סמוך לנקודת הפנדל ונגח בעוצמה אל הפינה השמאלית. אלצ’ה חזרה למשחק בדקה ה-92, כאשר אדם בויאר ביצע בעיטת מספרת נהדרת מתוך הרחבה וקבע 2:2 מרהיב.

הדרמה רק החלה

הדרמה הגדולה הגיעה בדקה ה-96, אז אלאן מאטורו מצא את הרשת והעניק ללבאנטה ניצחון 2:3 יקר. עבור לבאנטה זהו ניצחון שקטע רצף של שלושה משחקים ללא ניצחון והעלה את מאזנה ל-17 נקודות, אם כי היא עדיין מדורגת במקום ה-19. אלצ’ה, מנגד, נעצרה אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, נותרה עם הפסד שמסכן את מיקומה, והיא מדורגת כרגע במקום השמיני אך עלולה לרדת בהמשך המחזור.