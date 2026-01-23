מהפך: אינטר חזרה מ-2:0 ל-2:6 ענק על פיזה

אינטר ניצחה הערב (שישי) 2:6 את פיזה במשחק שפתח את המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, לאחר קאמבק מרשים מפיגור 2:0. הנראזורי חיברו ניצחון ליגה שלישי ברציפות והעלו את מאזנם ל-52 נקודות, שש יותר מהיריבה העירונית מילאן שלה משחק חסר.

פיזה, מנגד, נותרה במקום האחרון בטבלה עם 14 נקודות בלבד, אחרי הפסד ראשון לאחר שתי תוצאות תיקו רצופות. פיזה עלתה ליתרון כבר בדקה ה-11, כששוער אינטר יאן זומר שגה בהרחקה והכדור הגיע לסטפאנו מוראו, ששלח בעיטה חזקה מרחוק לרשת. בדקה ה-23 האורחת הכפילה את היתרון, כאשר מוראו נגח פנימה מקרן לאחר בישול של מטאו טרמוני וקבע 0:2.

שחקני פיזה חוגגים (IMAGO)

הקאמבק של המוליכה

אינטר חזרה למשחק בדקה ה-39 עם שער מצמק של פיוטר זילינסקי מהנקודה הלבנה, ובדקה ה-41 השוותה ל-2:2 כשלאוטרו מרטינס התרומם לכדור גובה של פדריקו דימארקו ונגח מקרוב לרשת. רגע לפני הירידה להפסקה, בדקה ה-45, הושלם המהפך: פיו אספוזיטו הגיע לכדור עומק מדויק של אלסנדרו בסטוני ונגח מקרוב פנימה ל-2:3.

לאוטרו ואספוסיטו (רויטרס)

אספוסיטו חוגג (IMAGO)

בדקה ה-82 אינטר סגרה עניין. מרקוס תוראם הכניס כדור לרחבה, פדריקו דימארקו הגיע אליו ובעט מהאוויר בעוצמה, הכדור פגע בקורה הימנית ונכנס פנימה, בדרך ל-2:4. בדקה ה-89, מבצע אישי נהדר של אנז’יואן בוני הסתיים בבעיטה מתוך רחבת העונשין. הוא שלח את הכדור במדויק לפינה הימנית התחתונה וקבע 2:5, כשסימון סקופט חסר אונים מול הביצוע.

לאחר מכן, בדקה ה-93, יאן ביסק התרומם נהדר לכדור הקרן ונוגח אותו אל תוך רחבת החמש, שם הנריך מחיטריאן (אינטר) הסיט בנגיחה קלה את הכדור לרשת וקבע 2:6 שסיכם ערב הפכפך, אך מוצלח עבור הנראזורי.