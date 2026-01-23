יום שבת, 24.01.2026 שעה 01:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2429-2921אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"טרנט יעזוב בקיץ? אין דבר רחוק יותר מהאמת"

דיווח ב'אס': ארבלואה וריאל מדריד משדרים אמון מוחלט במגן. המאמן שוחח עם השחקן כדי לעקוב מקרוב אחר מצבו בהליך ההחלמה ולהעביר לו את מלוא התמיכה

|
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

אלברו ארבלואה מאמין בטרנט אלכסנדר ארנולד, שחזרתו לפעילות תחרותית קרובה. המאמן ממתין לשובו הקרוב של המגן כדי להתחיל לשלב את האנגלי בהרכב. המועדון וההנהלה השקיעו בשחקן העבר של ליברפול כהשקעה לטווח ארוך, ושום דבר לא השתנה, וזאת בצל מספר דיווחים שצצו בשעות האחרונות על אפשרות שהמגן יעזוב בקיץ. במשחקים האחרונים שלו הוא כבר הוכיח את התרומה המשמעותית שהשחקן, שנחשב במשך שנים לאחד המגנים הטובים בעולם, יכול להעניק.

הדיווח על עזיבה היה שקרי

“בחלק מכלי התקשורת באנגליה דווח על פגישה ושיחה בין המגן למאמן, שבהן נטען כי ארבלואה אמר לו שאינו בונה עליו וכי עליו למצוא קבוצה אחרת. אין דבר רחוק יותר מהאמת. אכן התקיימה שיחה בין המאמן לטרנט, אך מטרתה הייתה לעקוב מקרוב אחר תהליך ההחלמה שלו ולהעניק לו תמיכה מלאה”, נכתב ב’אס’.

בחודשים הראשונים של העונה אותם כלי תקשורת דיווחו בטעות גם על אפשרות לחזרה לפרמייר ליג, ובפרט למנצ’סטר סיטי, של אלכסנדר ארנולד, כאשר מטרתו היחידה היא להצליח בריאל מדריד ולעזור לקבוצה בכל דרך אפשרית כדי להיאבק על שני התארים שעדיין נמצאים בהישג יד.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

מאז הגעתו, טרנט שיחק רק ב-16 משחקים וצבר בקושי 887 דקות. התרומה ההתקפית שלו הסתכמה בשלושה בישולים, שניים בגביע העולם למועדונים ורק אחד בליגה. מדאיג עוד יותר הוא מצבו הפיזי. אקס ליברפול החמיץ 19 משחקים בשל פציעות, מה שאומר שהיה מחוץ למגרש יותר זמן משהיה עליו. יש לזכור שהשחקן סיים חוזה, אך ריאל מדריד שילמה 10 מיליון אירו כדי להקדים את הגעתו בחודש ולאפשר לו להשתתף בטורניר שנערך בארצות הברית.

למרות זאת, ההסתגלות של טרנט הן לריאל מדריד והן לבירה הספרדית אינה מוטלת בספק. כעת כל שנותר הוא להשאיר מאחוריו את הפציעה שספג מול אתלטיק בילבאו בתחילת חודש דצמבר.

