"טרנט יעזוב בקיץ? אין דבר רחוק יותר מהאמת"

אלברו ארבלואה מאמין בטרנט אלכסנדר ארנולד, שחזרתו לפעילות תחרותית קרובה. המאמן ממתין לשובו הקרוב של המגן כדי להתחיל לשלב את האנגלי בהרכב. המועדון וההנהלה השקיעו בשחקן העבר של ליברפול כהשקעה לטווח ארוך, ושום דבר לא השתנה, וזאת בצל מספר דיווחים שצצו בשעות האחרונות על אפשרות שהמגן יעזוב בקיץ. במשחקים האחרונים שלו הוא כבר הוכיח את התרומה המשמעותית שהשחקן, שנחשב במשך שנים לאחד המגנים הטובים בעולם, יכול להעניק.

הדיווח על עזיבה היה שקרי

“בחלק מכלי התקשורת באנגליה דווח על פגישה ושיחה בין המגן למאמן, שבהן נטען כי ארבלואה אמר לו שאינו בונה עליו וכי עליו למצוא קבוצה אחרת. אין דבר רחוק יותר מהאמת. אכן התקיימה שיחה בין המאמן לטרנט, אך מטרתה הייתה לעקוב מקרוב אחר תהליך ההחלמה שלו ולהעניק לו תמיכה מלאה”, נכתב ב’אס’.

בחודשים הראשונים של העונה אותם כלי תקשורת דיווחו בטעות גם על אפשרות לחזרה לפרמייר ליג, ובפרט למנצ’סטר סיטי, של אלכסנדר ארנולד, כאשר מטרתו היחידה היא להצליח בריאל מדריד ולעזור לקבוצה בכל דרך אפשרית כדי להיאבק על שני התארים שעדיין נמצאים בהישג יד.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

מאז הגעתו, טרנט שיחק רק ב-16 משחקים וצבר בקושי 887 דקות. התרומה ההתקפית שלו הסתכמה בשלושה בישולים, שניים בגביע העולם למועדונים ורק אחד בליגה. מדאיג עוד יותר הוא מצבו הפיזי. אקס ליברפול החמיץ 19 משחקים בשל פציעות, מה שאומר שהיה מחוץ למגרש יותר זמן משהיה עליו. יש לזכור שהשחקן סיים חוזה, אך ריאל מדריד שילמה 10 מיליון אירו כדי להקדים את הגעתו בחודש ולאפשר לו להשתתף בטורניר שנערך בארצות הברית.

למרות זאת, ההסתגלות של טרנט הן לריאל מדריד והן לבירה הספרדית אינה מוטלת בספק. כעת כל שנותר הוא להשאיר מאחוריו את הפציעה שספג מול אתלטיק בילבאו בתחילת חודש דצמבר.