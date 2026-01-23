החמישי ברציפות בליגה: 0:1 לפ.ס.ז' על אוקזר

פאריס סן ז’רמן ניצחה הערב (שישי) 0:1 את אוקזר, במשחק שפתח את המחזור ה-19 בליגה הצרפתית, והמשיכה את הרצף המרשים שלה עם חמישה ניצחונות ליגה רצופים.

שער הניצחון הגיע בדקה ה-79, כשאוסמן דמבלה בישל לבראדלי בארקולה, שקיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושיגר בעיטה חזקה ועוצמתית אל מרכז השער, ללא סיכוי לשוער.

הניצחון העלה את פאריס סן ז’רמן לפחות זמנית מעל לאנס בטבלה, עם 45 נקודות לעומת 43 של היריבה, אם כי ללאנס משחק חסר. הקבוצה של לואיס אנריקה ממשיכה להציג יציבות בליגה המקומית ומנצלת את איבודי הנקודות של מתחרותיה בצמרת כדי לבסס את מעמדה במאבק על האליפות.

אוקזר בקרשים

מנגד, אוקזר שקועה עמוק במשבר. ההפסד הזה היה הרביעי שלה ברציפות בליגה, והיא נותרה במקום ה-17 והלפני אחרון עם 12 נקודות בלבד. בסיום המחזור היא אף עלולה למצוא את עצמה במקום האחרון בטבלה, כשהמצב בתחתית הולך ומסתבך והלחץ סביב הקבוצה ממשיך לעלות.