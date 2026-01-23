יום שישי, 23.01.2026 שעה 22:44
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
70%1826-189123פנרבחצ'ה2
67%1985-210624ריאל מדריד3
65%1940-199323ברצלונה4
65%1915-204423אולימפיאקוס5
62%2040-219424מונאקו6
62%2056-216224ולנסיה7
58%2018-207924פנאתינייקוס8
58%1967-211324ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
46%2100-206724דובאי12
46%2071-204024אולימפיה מילאנו13
42%2199-213424מכבי ת"א14
38%2011-190724באיירן מינכן15
33%2169-207124באסקוניה16
30%2135-205423פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
25%2056-191124אנדולו אפס20

"פרטיזן נחתכת כמו בגרזן": בסרביה המומים

הפועל ת"א הצגיה מחצית ראשונה אדירה ובתקשורת הסרבית לא נותרו אדישים: "איטודיס שולט במשחק גם עם שחקני הספסל, השחורים-לבנים נראים חסרי אונים"

וסיליה מיציץ' (IMAGO)
ניווט את המשחק במחצית הראשונה. וסיליה מיציץ' (IMAGO)

המחצית הראשונה בין הפועל תל אביב לפרטיזן בלגרד זכתה להד נרחב בתקשורת הסרבית, שם לא הסתירו את ההלם מהיכולת של הקבוצה הישראלית ומהקריסה של השחורים לבנים. הפועל תל אביב הותירה רושם עוצמתי עם הופעה משכנעת במיוחד, בעוד הסרבים תיארו מחצית חד צדדית שבה היתרון של האדומים בא לידי ביטוי כמעט בכל פרמטר.

ב״טלגרף״ הסרבי הגדירו את המחצית כ״קטסטרופה של השחורים לבנים במינכן״, וציינו כי המאמן דימיטריס איטודיס “שולט במשחק גם עם שחקני הספסל”. עוד נכתב כי ״הפועל נראית משכנעת יותר ויותר״, תוך הדגשה שהקבוצה הישראלית הציגה עליונות ברורה.

“פרטיזן נחתכת כמו בגרזן”

באתר ״ספורטל״ הלכו אף רחוק יותר וכתבו בכותרת כי ״הספינה השחורה לבנה ממשיכה לשקוע״, ביטוי חריף שממחיש את התחושה סביב פרטיזן כבר בירידה להפסקה.

גם ב״קוריר״ לא חסכו במילים קשות, כשבכותרת נכתב: ״פרטיזן נחתכת כמו בגרזן במינכן, הפועל שברה את השחורים לבנים כבר במחצית״. בהמשך הוסיפו: ״סיום המחצית הראשונה! בלי הגנה אין כדורסל אמיתי״.

ב״נובוסטי״ סיכמו את 20 הדקות הראשונות בקביעה חד משמעית: ״השחורים לבנים חסרי אונים מול מוליכת היורוליג״, תיאור שממחיש עד כמה הופעתה של הפועל תל אביב התקבלה כהצהרה מרשימה גם מחוץ לישראל.

