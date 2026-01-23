פנרבחצ'ה ניצחה 71:84 את באסקוניה ביורוליג

פנרבחצ’ה רשמה הערב (שישי) ניצחון ביתי 71:84 על באסקוניה במסגרת המחזור ה-24 ביורוליג, בדרך לניצחונה השלישי ברציפות באירופה.

פנרבחצ’ה – באסקוניה 71:84

טאלן הורטון טאקר הוביל את המנצחת עם 21 נקודות ושמונה ריבאונדים, כשטריק ביברוביץ’ תרם 12 נקודות, וננדו דה קולו ווייד בולדווין הוסיפו 11 נקודות כל אחד. מנגד, יוג’ין אומורוי בלט בבאסקוניה עם 14 נקודות ושישה ריבאונדים, קובי סימונס קלע 13 נקודות ורודיונס קורוץ’ סיים עם 10.

המחצית הראשונה הייתה צמודה והסתיימה ביתרון 38:42 לפנרבחצ’ה, אך ברבע השלישי הטורקים הכריעו את המשחק עם ריצה מרשימה של 12:27 בהובלת הורטון טאקר, בדרך ליתרון שצמח עד 28 נקודות. באסקוניה עוד הצליחה לצמצם בדקות הסיום, אך לא איימה על הניצחון. פנרבחצ’ה רשמה ניצחון שלישי ברציפות ושיפרה את מאזנה ל-7:16, ותארח במחזור הבא את אנאדולו אפס לדרבי טורקי, בעוד באסקוניה ירדה למאזן 16:8 ותארח בעוד שבוע את ז’לגיריס קובנה.