יום שבת, 24.01.2026 שעה 20:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רבע 4, 03:34: גליל עליון - הפועל י-ם 72:73

ליגת ווינר סל, מחזור 15: קצב נהדר בכפר בלום. היתרון עובר צד בכל רגע, כשהמארחים של עידן אבשלום בלמו פתיחה אדירה של הקבוצה מהבירה. מי תנצח?

|
קאדין קרינגטון (ניסן עייש)
קאדין קרינגטון (ניסן עייש)

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו בכפר בלום בין הפועל גליל עליון, שסוחבת אחריה רצף של עשרה הפסדים בדרך למאזן 12:2 בלבד, להפועל ירושלים, שעומדת על מאזן 5:9 ורוצה לחבר רצף ניצחונות שלישי העונה בזירה המקומית. בסיבוב הראשון, ניצחו האדומים מהבירה 62:77 בפיס ארנה הודות לערב של 23 נקודות מצד קשיוס ווינסטון, שקבע בכך את שיא הקריירה שלו בישראל.

האדומים מהבירה אומנם ראו ביום שלישי האחרון את רצף 11 ניצחונות היורוקאפ שלהם נקטע בהפסד "בית" לבחצ'שהיר 94:82 בבלגרד, אך כבר הבטיחו את הכרטיס האוטומטי לרבע גמר המפעל האירופי, וכעת שואפים לשפר עמדות גם בטבלת ליגת ווינר סל, שם הם מדורגים כרגע רק במקום החמישי.

חניכיו של יונתן אלון התאוששו בשבוע שעבר מההפסד למכבי תל אביב עם ניצחון משכנע על עירוני קריית אתא 68:96 בפיס ארנה, ורגע לפני שני מפגשים גדולים נוספים עם הפועל תל אביב, אחד ברבע גמר גביע המדינה ואחד בליגה, הם ינסו למנוע מיריבתם הקרובה לחולל בכפר בלום את ההפתעה הכי גדולה של העונה.

מנגד, גם הופעת הבכורה של עידן אבשלום על הקווים לא עזרה לחניכיו החדשים לצאת מהמשבר, והם הפסידו בה לעירוני נס ציונה 83:74 בחוץ. ירושלים אומנם ניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אבל ההפסד היחיד שלה הגיע במשחק הבודד מביניהם שנערך בכפר בלום, ובכלל היא עומדת על מאזן שלילי של 18:12 בכל הזמנים במשחקי החוץ מול גליל עליון. ניצחון החוץ האחרון שלה באולם הצפוני נרשם באוקטובר 2021, אז גברה על המקומיים 69:83.

רבע ראשון: 20:26 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל גליל עליון: יהל מלמד, שחר עמיר, אורי גורדון, בן אלטושלר וסיריל לנג’וויין.

חמישיית הפועל ירושלים: יובל בן עטר, רועי פריצקי, קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר וג’סטין סמית’.

# 10:00-5:00: פתיחה נהדרת למשחק, במיוחד בצד של הקבוצה מעיר הבירה בהובלתם של ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון, שצלפו מכל מקום שאפשר והעלו את האורחת ליתרון דו ספרתי מהיר. המארחת הצליחה להגיב קצת אחרי טיים אאוט אבל ההפרש נשאר גבוה.

סם אלגסם אלג'יקי (ניסן עייש)

# 5:00-0:00: הקבוצה של עידן אבשלום התאוששה ויצאה לריצה מרשימה, שכללה לא מעט צליפות מחוץ לקשת באחוזים אדירים. הירושלמים לא נכנעו והצליחו לשמור על יתרון סולידי בירידה מהרבע.

נמרוד לוי משתלט (ניסן עייש)נמרוד לוי משתלט (ניסן עייש)

רבע שני: 42:43 לגליל עליון

# 10:00-5:00: המארחת עשתה 0:6 בפתיחת הרבע השני והשוותה את התוצאה, כשהיא אף הצליחה לקחת את היתרון, אך אז הירושלמים הגיבו שוב ולקחו את ההובלה.

רז אדם מוקף (ניסן עייש)רז אדם מוקף (ניסן עייש)

# 5:00-0:00: המשחק הפך לשוויוני מאוד, כשכל אחת מהקבוצות לא ויתרה והיתרון החליף ידיים. רז אדם ושחר עמיר בלטו אצל הקבוצה מהצפון, כשהראשון קלע על הבאזר והוריד אותה ביתרון למחצית.

גג'ארד הארפר מנסה להגיע לכדור (ניסן עייש)

רבע שלישי: 60:66 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הרבע השלישי נפתח עם ריצת 0:9 אדירה של הפועל ירושלים משלוש שלשות. עידן אבשלום נאלץ לבקש פסק זמן על מנת להעיר את קבוצתו, מה שעבד והפער צומצם מעט.

רז אדם מכדרר (ניסן עייש)רז אדם מכדרר (ניסן עייש)

# 5:00-0:00: ירושלים פשוט לא הצליחה לברוח, כשהמארחת השיגה עוד שוויון ורז אדם המשיך לבלוט. החבורה של יונתן אלון המשיכה להישאר בפוקוס והצליחה להגיע לרבע האחרון כשהיא בפלוס 6.

גג'ארד הארפר מול טוני דגלאס (ניסן עייש)

רבע רביעי:

# 10:00-5:00: אולי לראשונה במשחק, הקצב ירד משמעותית, כששתי הקבוצות נזהרו לא לעשות טעויות. בצד של הקבוצה מהבירה הזהירות אולי הייתה מעט מוגזמת, כשגליל עליון הצליחו להשוות את התוצאה ולסדר דקות אחרונות מותחות במיוחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */