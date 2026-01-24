רבע 4, 03:34: גליל עליון - הפועל י-ם 72:73

המחזור ה-15 של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו בכפר בלום בין הפועל גליל עליון, שסוחבת אחריה רצף של עשרה הפסדים בדרך למאזן 12:2 בלבד, להפועל ירושלים, שעומדת על מאזן 5:9 ורוצה לחבר רצף ניצחונות שלישי העונה בזירה המקומית. בסיבוב הראשון, ניצחו האדומים מהבירה 62:77 בפיס ארנה הודות לערב של 23 נקודות מצד קשיוס ווינסטון, שקבע בכך את שיא הקריירה שלו בישראל.

האדומים מהבירה אומנם ראו ביום שלישי האחרון את רצף 11 ניצחונות היורוקאפ שלהם נקטע בהפסד "בית" לבחצ'שהיר 94:82 בבלגרד, אך כבר הבטיחו את הכרטיס האוטומטי לרבע גמר המפעל האירופי, וכעת שואפים לשפר עמדות גם בטבלת ליגת ווינר סל, שם הם מדורגים כרגע רק במקום החמישי.

חניכיו של יונתן אלון התאוששו בשבוע שעבר מההפסד למכבי תל אביב עם ניצחון משכנע על עירוני קריית אתא 68:96 בפיס ארנה, ורגע לפני שני מפגשים גדולים נוספים עם הפועל תל אביב, אחד ברבע גמר גביע המדינה ואחד בליגה, הם ינסו למנוע מיריבתם הקרובה לחולל בכפר בלום את ההפתעה הכי גדולה של העונה.

מנגד, גם הופעת הבכורה של עידן אבשלום על הקווים לא עזרה לחניכיו החדשים לצאת מהמשבר, והם הפסידו בה לעירוני נס ציונה 83:74 בחוץ. ירושלים אומנם ניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגה הבכירה, אבל ההפסד היחיד שלה הגיע במשחק הבודד מביניהם שנערך בכפר בלום, ובכלל היא עומדת על מאזן שלילי של 18:12 בכל הזמנים במשחקי החוץ מול גליל עליון. ניצחון החוץ האחרון שלה באולם הצפוני נרשם באוקטובר 2021, אז גברה על המקומיים 69:83.

רבע ראשון: 20:26 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל גליל עליון: יהל מלמד, שחר עמיר, אורי גורדון, בן אלטושלר וסיריל לנג’וויין.

חמישיית הפועל ירושלים: יובל בן עטר, רועי פריצקי, קאדין קרינגטון, ג’ארד הארפר וג’סטין סמית’.

# 10:00-5:00: פתיחה נהדרת למשחק, במיוחד בצד של הקבוצה מעיר הבירה בהובלתם של ג’ארד הארפר וקאדין קרינגטון, שצלפו מכל מקום שאפשר והעלו את האורחת ליתרון דו ספרתי מהיר. המארחת הצליחה להגיב קצת אחרי טיים אאוט אבל ההפרש נשאר גבוה.

סם אלג'יקי (ניסן עייש)

# 5:00-0:00: הקבוצה של עידן אבשלום התאוששה ויצאה לריצה מרשימה, שכללה לא מעט צליפות מחוץ לקשת באחוזים אדירים. הירושלמים לא נכנעו והצליחו לשמור על יתרון סולידי בירידה מהרבע.

נמרוד לוי משתלט (ניסן עייש)

רבע שני: 42:43 לגליל עליון

# 10:00-5:00: המארחת עשתה 0:6 בפתיחת הרבע השני והשוותה את התוצאה, כשהיא אף הצליחה לקחת את היתרון, אך אז הירושלמים הגיבו שוב ולקחו את ההובלה.

רז אדם מוקף (ניסן עייש)

# 5:00-0:00: המשחק הפך לשוויוני מאוד, כשכל אחת מהקבוצות לא ויתרה והיתרון החליף ידיים. רז אדם ושחר עמיר בלטו אצל הקבוצה מהצפון, כשהראשון קלע על הבאזר והוריד אותה ביתרון למחצית.

ג'ארד הארפר מנסה להגיע לכדור (ניסן עייש)

רבע שלישי: 60:66 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הרבע השלישי נפתח עם ריצת 0:9 אדירה של הפועל ירושלים משלוש שלשות. עידן אבשלום נאלץ לבקש פסק זמן על מנת להעיר את קבוצתו, מה שעבד והפער צומצם מעט.

רז אדם מכדרר (ניסן עייש)

# 5:00-0:00: ירושלים פשוט לא הצליחה לברוח, כשהמארחת השיגה עוד שוויון ורז אדם המשיך לבלוט. החבורה של יונתן אלון המשיכה להישאר בפוקוס והצליחה להגיע לרבע האחרון כשהיא בפלוס 6.

ג'ארד הארפר מול טוני דגלאס (ניסן עייש)

רבע רביעי:

# 10:00-5:00: אולי לראשונה במשחק, הקצב ירד משמעותית, כששתי הקבוצות נזהרו לא לעשות טעויות. בצד של הקבוצה מהבירה הזהירות אולי הייתה מעט מוגזמת, כשגליל עליון הצליחו להשוות את התוצאה ולסדר דקות אחרונות מותחות במיוחד.