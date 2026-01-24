הרכבים וציונים



המחזור ה-20 בליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש תחתית מסקרן בסמי עופר, כאשר הפועל חיפה מארחת את בני ריינה נועלת הטבלה, שנואשת לנקודות כדי להשאיר בחיים את חלום ההישארות שלה.

הקבוצה של גל אראל לא ניצחה בארבעת המחזורים האחרונים, כולל שלושה הפסדים מול בני סכנין (2:0), מכבי חיפה (2:0) וקריית שמונה במחזור הקודם (3:1), כשבתווך הגיע 3:3 משוגע מול הפועל ת"א במשחק הביתי הקודם בסמי עופר.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה של אדהם האדיה סיימה במחזור הקודם בתיקו מאופס עם מ.ס אשדוד ולפני כן ספגה שני הפסדים רצופים, כשניצחונה האחרון היה ב-20 בדצמבר 2025 עם 1:3 מול קריית שמונה. במאזנה של נועלת הטבלה 8 נקודות בלבד מפתיחת העונה.

הפועל חיפה גברה על ריינה בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כולל 3:4 משוגע ביולי בגביע הטוטו. ניצחונה האחרון של ריינה על החיפאים הגיע דווקא בסמי עופר, עם 1:3 ב-31 באוגוסט 2024. איך זה ייגמר הערב?