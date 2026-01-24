הרכבים וציונים



דוד קלטינס מוסר (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-20 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר עירוני טבריה מארחת את בני סכנין, ביניהן מפרידות רק חמש נקודות. הקבוצה של אלירן חודדה רוצה לחזור לנצח לאחר שני הפסדים רצופים.

המארחת מגיעה למשחק אחרי שנכנעה 4:1 להפועל פתח תקווה ו-2:0 להפועל ירושלים במחזור האחרון. יש לה 21 נקודות, שלוש בלבד יותר מהקו האדום, ובקבוצה של אלירן חודדה בוודאי לא רוצים להסתבך במאבקי התחתית.

מהצד השני של המתרס, סכנין קטעה במחזור החולף רצף של שני הפסדים, כאשר ניצחה 1:2 את מכבי נתניה. כעת בקבוצה מהמגזר רוצים להמשיך ולטפס במעלה הטבלה.

בסיבוב הקודם כששתי הקבוצות נפגשו, הייתה סו סכנין שחגגה 0:2 באצטדיון דוחא. ניצחונה האחרון של טבריה על סכנין הגיע לפני חמישה משחקים, עם 0:1 בספטמבר 2024. כיצד זה ייגמר הפעם?