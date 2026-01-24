יום שבת, 24.01.2026 שעה 18:45
יום שבת, 24/01/2026, 18:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 20
בני סכנין
דקה 15
0 0
שופט: אביאל לוי
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-24 19מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 24/01/2026 18:30
המחזור ה-20 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר עירוני טבריה מארחת את בני סכנין, ביניהן מפרידות רק חמש נקודות. הקבוצה של אלירן חודדה רוצה לחזור לנצח לאחר שני הפסדים רצופים.

המארחת מגיעה למשחק אחרי שנכנעה 4:1 להפועל פתח תקווה ו-2:0 להפועל ירושלים במחזור האחרון. יש לה 21 נקודות, שלוש בלבד יותר מהקו האדום, ובקבוצה של אלירן חודדה בוודאי לא רוצים להסתבך במאבקי התחתית.

מהצד השני של המתרס, סכנין קטעה במחזור החולף רצף של שני הפסדים, כאשר ניצחה 1:2 את מכבי נתניה. כעת בקבוצה מהמגזר רוצים להמשיך ולטפס במעלה הטבלה.

בסיבוב הקודם כששתי הקבוצות נפגשו, הייתה סו סכנין שחגגה 0:2 באצטדיון דוחא. ניצחונה האחרון של טבריה על סכנין הגיע לפני חמישה משחקים, עם 0:1 בספטמבר 2024. כיצד זה ייגמר הפעם?

מחצית ראשונה
  • '4
  • אחר
  • כמעט השער הראשון הגיע מעצמי אומלל. כדור הוכנס לעומק, באצ'ו ירד לגליץ' במטרה להרחיק, אך בעט חלש לכיוון השער שלו. למזלה של טבריה, עידו שרון היה עירני והרחיק
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביאל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך!
