בני יהודה המשיכה במומנטום הטוב שלה בליגה הלאומית, כשגברה היום (שישי) 0:1 על מ.ס כפר קאסם מצמרת הטבלה. בכך, החבורה של אלי לוי ממשיכה בהתאוששות שלה ויוצאת לאט לאט מתחתית הליגה.

מאמן הקבוצה משכונת התקווה, אלי לוי, אמר לאחר ניצחון: "הגיע לנו ויכולנו להכריע את המשחק קצת לפני. בסוף היה קצת לחץ, אבל באמת מדובר בחבורה של גברים שהחליטה שמה שלא יקרה וכמה זמן שלא יוסיפו, לא נספוג. זה של השחקנים: הם באים שבוע אחר שבוע ועובדים קשה וזה מגיע להם".

"דיברנו בשבוע שעבר שאנחנו מתייצבים. אנחנו עדיין צריכים לשחק הרבה יותר טוב התקפית ולייצר יותר מצבים. להיות יותר טובים בפס האחרון. זה תהליך: רצינו קודם הגנה חזקה וכרגע קשה להגיע אלינו ומי שלא סופג גולים, הסיכוי שלו לנצח גדול יותר. שיפרנו את משחק ההגנה של כל הקבוצה מלמעלה ועד למטה והתוצאות בהתאם".

טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)

המשך הליגה: "אנחנו מסתכלים אחורה וממשיכים קדימה. הזמן יעשה את שלנו. כשנחבר כמה ניצחונות נוכל לדבר על מעבר לזה. אבל כל עוד אנחנו מנצחים, המצב שלנו טוב".

מנגד, מאמן מ.ס כפר קאסם, טאלב טוואטחה, הסכים שלקבוצתו לא הגיע לנצח: "לא משחק גדול שלנו. אין הרגשה של פספוס כי לא הגיע לנו להשוות. המחצית הראשונה הייתה רעה מאוד וכך גם בתחילת המחצית השנייה. לא היינו מספיק מסוכנים ואטרקטיביים. השחקנים היו ביום פחות טוב, זה קורה בכדורגל ונמשיך לעבוד קשה באימונים כדי שבמשחק הבא ניראה יותר טוב".

שיתופו של בזיע שחתם כבר אתמול במכבי פ"ת: "בהחלט זה השפיע. אין דבר כזה ששחקן יכול להתנתק מכל הרעשים מסביבו. אני חושב שאולי היינו צריכים להתנהג אחרת. כמובן שזו לא אשמתו, אלא ההיפך: אני בטוח שהוא רצה לתת את ה-100% ולסיים עם ניצחון. אבל זו לא סיטואציה לגיטימית שאתמול שחקן ישב עם קבוצה וחתם והיום משחק. זה משפיע ואין מה לעשות".

אלי לוי: "מסתכלים אחורה וממשיכים קדימה"

חיזוק בחלון ההעברות: "הבאנו את גוטפריד מנוף הגליל ויש לנו שחקנים צעירים שהמדיניות של המועדון היא להמשיך לתת להם דקות ולשפר אותם. גם אם זה על חשבון משחק אחד פחות טוב. נמשיך בדרך שלנו: אנחנו לא קבוצה שמשתגעת להביא רכש, אלא מועדון עם תוכנית שאנחנו נצמדים אליה גם בטוב וגם ברע. אני פה 15 משחקים והייתי מרוצה ב-11 או 12 מהם. אני קונה שכל 12 משחקים, יהיו שני משחקים שהשחקנים יהיו ביום פחות טוב".

*"לא ייתכן ששוב טעויות שיפוט גסות משפיעות על התוצאה"*

במשחק נוסף שהתקיים היום, הפועל עכו ניצחה 0:1 את מכבי יפו. אצל המפסידה נרשם זעם גדול, כשבדומה לשבועות האחרונים, גם הפעם אחת הקבוצות בליגה הלאומית מלינה על השיפוט בליגה ללא השימוש במערכת ה-VAR.

ביפו טוענים על קיפוח רציף בשני המחזורים האחרונים: בשבוע שעבר, פנדל שלא נשרק לטובת הקבוצה בדקה החמישית ונגיעת יד של מנשה זלקה שלא נשרקה והובילה לשער לטובת הקבוצה היריבה. הערב, טענו בקבוצה על שריקת פנדל רך לטובת הפועל עכו ומנגד פנדל שלא נשרק לזכות הקבוצה על נגיעת יד ברחבה של שחקן עכו.

"חייב להיות שינוי בנושא השיפוט בליגה הלאומית. חייבים להכניס את מערכת ה-VAR לליגה. אני לא מחפש תירוצים להפסד ונעשה את בדק הבית שלנו אבל לא ייתכן ששבוע שני ברציפות טעויות שיפוט גסות משפיעות על תוצאת המשחק", אמר בסיום בזעם יו"ר הקבוצה, ערן כהן אמין.

"הטענות מגיעות מכל הקבוצות אז כנראה שיש סיבה. אם רוצים להתייחס לליגה הלאומית בכבוד הראוי לה חייב להינתן פתרון לנושא ה-VAR בליגה הלאומית. אני אעלה את הנושא גם בישיבת הנהלת ההתאחדות הקרובה וכמובן מול מנהלת הליגה", הוסיף.