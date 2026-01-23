יום שישי, 23.01.2026 שעה 18:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אלירן חודדה: סכנין תמיד מקשה על היריבה שלה

בעירוני טבריה מנסים לשים בצד את איום הפחתת הנקודות על פרשת החוזים הכפולים ולהתרכז בלנצח את הקבוצה מהמגזר. חדידה ימשיך להיעדר, אוסמן יחזור

|
אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)
אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)

עירוני טבריה תארח מחר (שבת, 18:30, גרין) את בני סכנין, במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. לטבריה 21 נקודות, במקום התשיעי, בעוד ליריבתה 5 נקודות יותר, במקום השביעי. בסיבוב הראשון, בדוחא, סכנין ניצחה 0:2 (מירניאן ובושנאק), כשרוג'ריו דוס סנטוס עצר שני פנדלים. מאז איבד השוער את מקומו בשער לעידו שרון. 

בטבריה מגיעים לאחר שני הפסדים רצופים, שמחקו את היכולת הטובה והנקודות שלקחה מול הפועל ב"ש, מכבי ת''א ונתניה. בקבוצה ממש לא רוצים להפסיד שוב ולהתקרב עוד יותר לקו האדום, בנוסף לכאב הראש שגורמת לה פרשת החוזים הכפולים, שבעטיה איום הפחתת נקודות משמעותית מרחף מעל הקבוצה. 

ההתלבטויות של חודדה

במועדון עצמו אומרים בעניין הפרשה, כי הם לא מעוניינים להגיב, עד אשר לא יוגש כתב אישום. במישור המקצועי, גיא חדידה ימשיך להיעדר, בשל הקרע ממנו סובל בשריר הירך האחורי. לעומת זאת מוחמד אוסמן, שחזר ארצה מאליפות אפריקה, נחת ברביעי בלילה והיום נטל חלק באימון המסכם, כשהוא צפוי לפתוח על הספסל של אלירן חודדה. המאמן מתלבט בנוגע לעמדת החלוץ, בין איתמר שבירו לסטניסלב בילנקי. 

שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק: "סכנין קבוצה חזקה ועיקשת שתמיד מקשה על היריבות שלה , טקטיים ומאומנים. נצטרך להגיע מוכנים ומפוקסים למשחק". 

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, ווהיב חביבאללה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי (איתמר שבירו)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */