נואף בזיע חתם במכבי פתח תקווה לעונה וחצי

נואף בן ה-25 חתם רשמית במכבי פתח תקווה עד סוף עונת 2026/27, עם אופציה לעונה נוספת. הוא משחק בעמדת הקשר ההתקפי והעונה יש לו 7 שערים בכל המסגרות במ.ס כפר קאסם, הוא בעל רזומה מרשים בליגת העל (שיחק במ.ס אשדוד והפועל ירושלים) ובליגה הלאומית, ויעמוד לרשות הקבוצה החל ממשחק החוץ מול ה.עכו ב-30.01. נואף ילבש את החולצה עם הספרה 7.

״אני שמח מאוד לחתום במועדון כמו מכבי פתח תקווה, מחכה כבר לעלות לדשא ולתת את כל כולי לקבוצה, יש לנו מטרה ברורה והיא להחזיר את הקבוצה למקומה הטבעי, ליגת העל״, אמר.

מי יעשה את הדרך ההפוכה?

לאחר דין ודברים הוחלט שמספר שחקנים ממכבי פ"ת יושאלו לכפר קאסם, לה שיתוף פעולה מצוין עם פ"ת. מדובר באיליי צעירי, ליאם שחר וככל הנראה גם שחקן הנוער אנס סרסור, כאשר גם אמיר אלטורי, שהיה אחד השחקנים היותר מדוברים בעסקה, קיבל אישור מפ"ת למעבר ומה שנותר הוא שיסכם את תנאיו מול המנהל המקצועי רועי כהן והבעלים.