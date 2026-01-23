"בטוח שהיה הימור על משחק, יודע מי עשה זאת"

סערה גדולה בבית"ר נורדיה ירושלים מליגה א' דרום. דובי גולדברג, אחד מבעלי המועדון, יצא היום (שישי) במתקפה חריפה חסרת תקדים כנגד ההתנהלות בליגה, כשהוא טוען להטיות משחקים והימורים בלתי חוקיים.

הדברים מגיעים על רקע התיקו הדרמטי (1:1) במחזור ה-16 מול שמשון תל אביב, משחק בו ספגה נורדיה שער שוויון עמוק בתוספת הזמן. בשיחה עם ONE, גולדברג לא חסך במילים: "אין לי ספק שהיה הימור על המשחק הזה, אני גם יודע בוודאות מי עשה את זה. הגיע הזמן שההתאחדות לכדורגל תחקור את מה שקורה במחוז הדרומי, אי אפשר להמשיך ככה".

גולדברג המשיך לתאר את השתלשלות העניינים שהובילה לחשדותיו: "הימרו שהמשחק הזה יסתיים בתיקו וזה בדיוק מה שקרה. ספגנו גול שוויון בדקה ה-100, זה לא מקרי". כזכור, באותו משחק רז חיים העלה את נורדיה ליתרון בדקה ה-83, אך ספיר שחף קבע שוויון דרמטי בדקה ה-100 עבור שמשון ת"א.

דובי גולדברג (צילום גלעד אימס, בית'ר נורדיה ירושלים)

"אתה לא תצא מפה חי"

התקרית עם השופט והעונש אלא שזעמו של גולדברג לא נשאר בגדר הצהרות בלבד. האכזבה הקשה מצוות השיפוט במשחק שנערך בספורטק דרום הובילה לתקרית חמורה מול השופט הראשי, אופק מלכה. בדו"ח השיפוט ציין מלכה כי גולדברג קילל ואף איים עליו בצורה בוטה: "בוא החוצה, אני א*** אותך, אתה לא תצא מפה חי".

בעקבות האיומים, השופט מלכה ניגש לתחנת המשטרה והגיש תלונה כנגד גולדברג. במקביל, תובע ההתאחדות עו"ד גלעד ברגמן, העמיד את הבעלים לדין בגין הפרת סדר, העלבת שופט ואיומים. הדיון נערך בפני הדיין עו"ד ישראל שמעוני, ובהיעדרו של גולדברג, החליט בית הדין להרשיעו בכל הסעיפים.

העונש שנקבע היה כבד: קנס כספי של 1,000 ש"ח והרחקה מהמגרשים בפועל עד לתאריך 01/03/2026, הרחקה התקפה הן למשחקי הבוגרים והן למשחקי מחלקת הנוער.

"מתבייש, אבל המשחק מכור"

בתגובה לאירועים ולעונש, גולדברג הביע חרטה על סגנונו אך דבק בגרסתו לגבי ההימורים: "אני מתבייש על כך, מי שמכיר אותי יודע שאני רחוק מכל זה. אך כאשר אתה משקיע כל כך הרבה כסף ומבין שיש הימורים בלתי חוקיים במשחקים, ספציפית על 'בטים' (Bets), זה גורם לי להתנהג בצורה שלא הייתי צריך. אני מאוד מקווה שיתעוררו ויחקרו את זה כמו שצריך".

בתוך כך, נורדיה המשיכה היום את רצף התוצאות המאכזבות כשסיימה ב-1:1 נוסף, הפעם מול מכבי יבנה.