ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3024-3020מ.ס קריית ים3
3023-2419הפועל כפ"ס4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2527-2419עירוני מודיעין10
2427-2019הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1925-2319הפועל חדרה14
1928-2420הפועל נוף הגליל15
1840-3020מכבי יפו16

יחזור לישראל? חדרה והרצליה פנו לסמי בורארד

פרסום ראשון: הבלגי בן ה-29 מחזיק בשתי הצעות מהלאומית, כשאם יחזור לארץ הוא צפוי לתעדף את חדרה שבמדיה שיחק בין 2022 ל-2024. כיום משחק באלבניה

|
סמי בורארד (ראובן שוורץ)
סמי בורארד (ראובן שוורץ)

קבוצות הליגה הלאומית מנסות להתחזקות בחלון ההעברות הקרוב, כאשר שתיים מהן, מנהלות מאבקות על החזרתו של אחד הזרים היותר מעניינים ששיחקו בליגת העל בשנים האחרונות.

ל-ONE נודע לראשונה כי הפועל חדרה ומכבי הרצליה, פנו לקשר סמי בורארד והציעו לו לחתום במדיהן.

כיום, הבלגי בן ה-29 משחק בליגה האלבנית, לשם הגיע בעקבותיהם של הקשר חוסה רודריגס (אקס הפועל ת״א ומכבי חיפה) והמאמן קרלוס גארסיה, בלם העבר של מכבי תל אביב. 

ייתן עדיפות לחדרה

בורארד יקבל החלטה האם לחזור לארץ בשבוע הקרוב, כאשר אם יקרה הדבר, הוא צפוי לתת עדיפות לקבוצה בה כבר שיחק, חדרה. 

הקשר שגדל באנדרלכט, שיחק בחדרה ב-2022-2024 והגיע תחת המנהל המקצועי דאז אורן גולן, כשחקן היקר ביותר של המועדון. בעונת הבכורה שלו במדי הקבוצה מהשרון הוא כבש שמונה שערים.

