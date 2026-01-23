יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
3119-3616מ.ס. טירה3
3116-2617הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2221-2017הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
2132-2217עירוני נשר9
1817-1616הפועל מגדל-העמק10
1822-1516צעירי אום אל פאחם11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1029-1016מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

מתן שורץ וירין אברהם החזירו לחיים את מ.כ י-ם

המחזור ה-17 בליגה א' דרום: השניים כבשו ב-0:3 על בית"ר יבנה. קריית גת, המוליכה, כבר עם 45 נק' לאחר 2:3 על חולון. נורדיה ירושלים חילצה נקודה

|
מתן שורץ וירין אברהם. צמד הכובשים חוגגים (יונתן גינזבורג)
מתן שורץ וירין אברהם. צמד הכובשים חוגגים (יונתן גינזבורג)

המחזור ה-17 בליגה א' דרום נפתח לו כבר אתמול (חמישי) כאשר המוליכה, מכבי קריית גת, רשמה ניצחון 14 במספר העונה, לאחר 2:3 דרמטי מול מ.כ ירמיהו חולון. היום (שישי) התקיים לו יתר המחזור, יחד עם שבעה משחקים. מ.כ ירושלים רשמה 0:3 על בית"ר יבנה, בעוד מכבי יבנה מוציאה נקודה מבית"ר נורדיה ירושלים.

מ.ס דימונה שמרה על המקום השני בטבלה, לאחר ניצחון 0:1 על שמשון תל אביב. הפועל הרצליה והפועל ניר רמת השרון נפרדו ב-1:1. מכבי קריית מלאכי וצביקה לוי חזרו לחייך לאחר 1:2 על צעירי טירה. מכבי עירוני אשדוד חילצה 1:1 בביתה בדקה ה-87 מול מ.כ כפר סבא. הפועל מרמורק והפועל אזור נפרדו בלא שערים (0:0).

בית"ר יבנה – מ.כ. ירושלים 3:0

החיוך חזר לפניהם של אנשי מ.כ ירושלים ובעיקר לפניהם של דניאל ישי, המנכ"ל, לוראנט לוי, בעל הממון והאיש שהקבוצה שייכת לו ודיוויד ברמן, המאמן. בית"ר יבנה, לומר זאת בזהירות, יצאה פראיירית. הקבוצה של שמעון אלקבץ הייתה לא פחות טובה מזו האורחת, לפחות בחצי הראשון. בסיום, ירין אברהם עם צמד שערים ומתן שורץ, סגרו עניין ב-0:3. תומר הרן הדף פנדל של דניאל שניאור במחצית הראשונה, מה שהשאיר את היתרון לירושלים.

דיוויד ברמן ושמעון אלקבץ בחיבוק המאמנים המסורתי (יונתן גינזבורג)דיוויד ברמן ושמעון אלקבץ בחיבוק המאמנים המסורתי (יונתן גינזבורג)
תומר הרן. שמר על רשת נקייה (יונתן גינזבורג)תומר הרן. שמר על רשת נקייה (יונתן גינזבורג)

נוכח התוצאה, מ.כ ירושלים עלתה אל המקום השלישי והמכובד, על חשבונה של מכבי יבנה, שנפרדה ב-1:1 מבית"ר נורדיה ירושלים. ירין אברהם קבע היום שיא מבחינתו, כשכבש שער שלישי בליגה, בעונה אחת ואנחנו עוד 13 מחזורים מסיום העונה הסדירה. מתן שורץ ממשיך להוביל את טבלת מלכות השערים, באחת העונות המבורכות שלו ("הכל בידי השם", כפי שציין בפני ONE).

איליי איבגי מנסה לחלץ כדור מסהר יחזקאלי ברקע הקהל (יונתן גינזבורג)איליי איבגי מנסה לחלץ כדור מסהר יחזקאלי ברקע הקהל (יונתן גינזבורג)
ירין אברהם חוגג צמד (יונתן גינזבורג)ירין אברהם חוגג צמד (יונתן גינזבורג)
מ.כ. ירושלים חוגגת (יונתן גינזבורג)מ.כ. ירושלים חוגגת (יונתן גינזבורג)
ניב מזרחי, היבנאי. לא הועיל הפעם (יונתן גינזבורג)ניב מזרחי, היבנאי. לא הועיל הפעם (יונתן גינזבורג)

מ.כ. ירמיהו חולון – מכבי קריית גת 3:2

גם כשקשה, מכבי קריית גת יודעת לקחת נקודות. ניצחון 14 במספר העונה לחבר'ה של רומן זולו, הפעם לאחר 2:3 על חולון. אין ספק שהעונה קצב צבירת הנקודות של המוליכה שונה מגדר הרגיל מהשנים האחרונות. יוסף טוואבה ואליאור משלי קבעו 0:2, אור סיני ושון בוסקילה מצאו את עצמם משווים ל-2:2 ובדקה ה-83 להתמודדות, אלעד אשרם, שעלה מהספסל, קבע 2:3 דרמטי.

הסיטואציה התהפכה לזכותה של חולון, נוכח כרטיס אדום לבר שושן בדקה ה-59, שכזכור היה זה שקיבל מכה מנועם גמון בשבוע שעבר, מה שהוביל להוצאת אדום לשחקן דימונה. הפעם, שושן נאלץ לראות האדום. על אף דפיקות הלב בדקות האחרונות, קריית גת יצאה מחולון עם מלוא הנקודות, כשבסוף החודש תתמודד מול אסי אלימלך ושמשון תל אביב.

הפועל הרצליה – הפועל ניר רמת השרון 1:1

כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. משחק ה"טיטאנים" הסתיים בחלקות נקודות, גם לאחר הצטרפותם של שלומי אזולאי ועומרי בן הרוש לרמת השרון. דור לוי ידע להעמיד את קבוצתו איתן מול סוללת הכוכבים החדשה של רמת השרון ולהשיג נקודה נוספת במאבקי החלק התחתון. עלי חטיב הבקיע ראשון, רועי גוטליב (81') הישווה להרצליה. רמת השרון נשארת מעל הקו התחתון, נוכח 0:0 בין מרמורק לאזור.

יתר תוצאות משחקי המחזור

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי יבנה 1:1 (הבקיע לירושלים: לירן אלמליח; הבקיע ליבנה: יאיר ניר)

הפועל מרמורק – הפועל אזור 0:0

מ.ס דימונה – שמשון פזטל תל אביב 0:1 (הבקיע לדימונה: אריק חלפין)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ צעירי טירה 1:2 (הבקיעו לקריית מלאכי: רון אשכנזי ונאור כהן; הבקיע לטירה: ליאל כהן)

מכבי עירוני אשדוד – מ.כ כפר סבא 1:1 (הבקיע לאשדוד: דוד מנטייב; הבקיע לכפר סבא: בן יוספי)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
