יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

הכול פתוח: תחתית ליגת העל רותחת. תמונת מצב

הניצחון היקר של הפועל ירושלים על הפועל פתח תקווה טרף את הקלפים מחדש, כשהקבוצה של זיו אריה עם 18 נקודות ושלוש קבוצות מעליה עם 19. הטבלה בפנים

|
שחקני הפועל ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים בטירוף (אורן בן חקון)

מאבקי התחתית בליגת העל הסתבכו לגמרי היום (שישי), כאשר הפועל ירושלים פתחה את המחזור ה-20 עם ניצחון 1:2 דרמטי על הפועל פתח תקווה בזכות שער במספרת בתוספת הזמן, ועלתה ל-18 נקודות, רק נקודה פחות מהקו האדום שם נמצאות מספר קבוצות בשוויון של 19 נקודות.

בני ריינה מסובכת במקום האחרון, אבל כרגע בעוד מחזור או שניים תמונת התחתית עלולה להתהפך לחלוטין כשרק שלוש נקודות מפרידות בין המקום ה-13 למקום התשיעי בטבלה. מכבי נתניה מצידה לא יכולה לנוח על זרי הדפנה כשהיא במרחק סביר של שש נקודות מהקו האדום.

טבלת תחתית ליגת העל

8 – מכבי נתניה – 24 נקודות, הפרש שערים ‎-10

9 – עירוני טבריה – 21 נקודות, הפרש שערים ‎-17

10 – עירוני קריית שמונה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-5

11 – הפועל חיפה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-8

12 – מ.ס אשדוד – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-15

13 – הפועל ירושלים – 18 נקודות, הפרש שערים ‎-10 (משחק אחד יותר)

14 – מכבי בני ריינה – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-30

