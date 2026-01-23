הכול פתוח: תחתית ליגת העל רותחת. תמונת מצב

מאבקי התחתית בליגת העל הסתבכו לגמרי היום (שישי), כאשר הפועל ירושלים פתחה את המחזור ה-20 עם ניצחון 1:2 דרמטי על הפועל פתח תקווה בזכות שער במספרת בתוספת הזמן, ועלתה ל-18 נקודות, רק נקודה פחות מהקו האדום שם נמצאות מספר קבוצות בשוויון של 19 נקודות.

בני ריינה מסובכת במקום האחרון, אבל כרגע בעוד מחזור או שניים תמונת התחתית עלולה להתהפך לחלוטין כשרק שלוש נקודות מפרידות בין המקום ה-13 למקום התשיעי בטבלה. מכבי נתניה מצידה לא יכולה לנוח על זרי הדפנה כשהיא במרחק סביר של שש נקודות מהקו האדום.

טבלת תחתית ליגת העל

8 – מכבי נתניה – 24 נקודות, הפרש שערים ‎-10

9 – עירוני טבריה – 21 נקודות, הפרש שערים ‎-17

10 – עירוני קריית שמונה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-5

11 – הפועל חיפה – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-8

12 – מ.ס אשדוד – 19 נקודות, הפרש שערים ‎-15

13 – הפועל ירושלים – 18 נקודות, הפרש שערים ‎-10 (משחק אחד יותר)

14 – מכבי בני ריינה – 8 נקודות, הפרש שערים ‎-30