יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:20
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2633-3520הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

אריה: לא שיחקנו כדורגל יפה, אבל באנו לנצח

מאמן הפועל י-ם סיכם את ה-1:2 הדרמטי במשפט: "היינו נגד אחת הקבוצות הטובות בליגה". עומר פרץ: "זאת ממש לא תהיה אכזבה לא להגיע לפלייאוף העליון"

|
זיו אריה ועומר פרץ (אורן בן חקון)
זיו אריה ועומר פרץ (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה פתחו היום (שישי) את המחזור ה-20 בליגת העל, והמשחק ביניהן נגמר בצורה הכי דרמטית שיש: מספרת של אנדרו אידוקו בתוספת הזמן העניקה לקבוצה מהבירה ניצחון 1:2 יקר באצטדיון טדי, וחלומות ההישארות נותרו בחיים.

זיו אריה סיכם במשפט את הניצחון הדרמטי: “משחק קשה מאוד. יריבה מאומנת, אחת הטובות בליגה השנה, עומר פרץ עושה עבודה מדהימה. באנו לנצח, לא שיחקנו כדורגל יפה”.

פרץ: “המטרה היא להישאר בליגה”

מאמן הפועל פ”ת, עומר פרץ, גם דיבר אחרי המשחק: “זה המקצוע. בגלל זה יש כל כך הרבה הפתעות. זה מסוג המשחקים שאין מה להגיד. שלטנו באופן מוחלט, עשינו מספיק בשביל לנצח, ספגנו שני שערים שעבדנו עליהם. לצערי נפלנו בזה, כואב, שבוע שני שמקבלים שער בתוספת הזמן, נתקדם הלאה”.

עומר פרץ (אורן בן חקון)עומר פרץ (אורן בן חקון)

על זה שאומרים שקבוצתו נחמדה מדי: “שופטים לפי תוצאה. כשמקבלים את הגולים יגידו נאיביים, יש פה קבוצה מדהימה שמשחקת כדורגל יפה ונלחמת על פלייאוף עליון. אנחנו כרגע נאבקים על משהו יפה. עונה עד עכשיו טובה מאוד, רוצים לעשות משהו חסר תקדים, היום היה כואב”.

על המטרות של המלאבסים: “אי אפשר להגיד שזאת תהיה אכזבה לא להגיע לפלייאוף העליון, התחלנו את השנה עם מטרה לא לרדת ליגה. אנחנו רוצים לנסות להיות למעלה, אנחנו עוד לא שם, אוטוטו אולי נבטיח את ההישארות בליגה”.

זמיר: “מתרכז בלהשאיר את הפועל ירושלים בליגה”

אחד מגיבורי המשחק, נדב זמיר, אמר בסיום: “מאוד משמח, אנחנו שמחים לחבר ניצחון שני רצוף מקווים להמשיך הלאה. אנחנו מסתכלים בעיקר על עצמנו, אם עושים הגנה כמו שצריך ומתקיפים, אנחנו יכולים לנצח, אנחנו מאמינים”.

על ההתעניינות מקפריסין: “לי כרגע יש חוזה בהפועל ירושלים והדבר היחיד שמעניין אותי זה להשאיר את הקבוצה בליגה”

נדב זמיר (אורן בן חקון)נדב זמיר (אורן בן חקון)

בני: “זכותם המלאה של האוהדים לכעוס”

גם גולן בני התראיין בסיום: “אני חושב שהיה הרבה מאוד חוסר מזל בגולים שספגנו. אני לא מרוצה כי הפסדנו, צריך להמשיך קדימה.”.

על הדקות שהוא מקבל: “אני תמיד שמח להיות על המגרש, עובד מאוד קשה בשביל זה. אני תמיד מנסה להוכיח את עצמי”.

הכעס של האוהדים בסיום: “זאת זכותם המלאה, הם לא אוהבים להפסיד בדיוק כמונו, צריך להרים את הראש, יש לנו מטרות העונה”.

