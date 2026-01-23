לפני לבאנטה: סוזה הציע לתאי עבד חוזה ענק

המעבר של תאי עבד ללבאנטה הספרדית הוא לא רק צעד מקצועי מרשים, אלא סיומה של סאגה דרמטית שהתנהלה מתחת לרדאר וכללה סכומי עתק, מאמנים בכירים ודילמה אחת גדולה בין הכיס לבין הלב והדגל.

ל-ONE נודעו הפרטים המלאים מאחורי ההצעה המטורפת שהניחה שבאב אל אהלי מאיחוד האמירויות בפני הכישרון הישראלי. הקבוצה, אותה מאמן אקס מכבי ת"א פאולו סוזה, סימנה את עבד כמטרה והייתה מוכנה לשפוך עליו הר של כסף: חוזה לשלוש עונות בשכר כולל של כ-6 מיליון דולר, אליו התווסף מענק חתימה שמן של כמיליון דולר נוספים ביד. סך הכל חבילה של כ-7 מיליון דולר לבחור צעיר בן 21.

"לא מוכן לשמוע על זה"

הוויתור למען הנבחרת אולם, לצד הכסף הגדול, ההצעה טמנה בחובה "גלולת רעל": המעבר לאיחוד האמירויות היה דורש מעבד, ככל הנראה, לוותר על זכותו לייצג את נבחרת ישראל. עבור עבד, המשמש כקפטן הנבחרת הצעירה ומסומן כמי שעתיד לעשות בקרוב את הקפיצה לנבחרת הבוגרת, זה היה קו אדום בוהק.

תאי עבד (לבאנטה)

מקורבים לעסקה מספרים כי השחקן "לא היה מוכן לשמוע על האופציה הזו". מבחינתו, ללבוש את המדים הלאומיים זו פסגת השאיפות, ושום סכום שבעולם, גם לא המיליונים של פאולו סוזה, לא יגרום לו לוותר על החלום להוביל את ישראל.

אמר לא למסי, בחר באירופה

ההחלטה של עבד לא נבעה רק מפטריוטיות, אלא גם ראייה מפוכחת של הקריירה. הקשר הבין שבגילו הצעיר, מעבר לליגה באמירויות או לליגות דומות עלול לסתום את הגולל על "החלום האירופי הגדול". במסגרת הזו, עבד דחה לא רק את ההצעה מהמפרץ, אלא גם חיזורים עיקשים מה-MLS בארה"ב, כולל התעניינות מצד אינטר מיאמי, קבוצתו של ליאו מסי.

גם במיאמי התעניינו בו. תאי עבד (IMAGO)

עבד החליט שהוא רוצה לשחק ברמות הגבוהות של אירופה ולהוכיח את עצמו דרך הרגליים בליגה הספרדית התובענית, ולא לחפש את "החיים הטובים" והכסף הגדול בשלב כה מוקדם.

בסופו של דבר, פאולו סוזה נותר עם המחמאות והכסף, מסי נשאר במיאמי, ותאי עבד מתחיל את המסע שלו בלבאנטה כשהוא נאמן לעקרונותיו ולחלום הגדול להצליח בגדול באירופה וגם להוביל את הנבחרת.