יום שבת, 24/01/2026, 19:30אצטדיון טרנרליגת העל Winner - מחזור 20
עירוני ק"ש
שער יאיר מרדכי (26)
בישול בישול: אריאל שרצקי
דקה 56
2 1
שופט: אוהד אסולין
שער אור בלוריאן (9)
בישול בישול: קינגס קאנגווה
שער אליאל פרץ (31)
בישול בישול: זאהי אחמד
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2742-3520מכבי נתניה6
2633-3520הפועל פ"ת7
2626-2319בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1935-2620הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 24/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
אליאל פרץ (מרטין גוטדאמק)
אליאל פרץ (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל, כאשר הדרומיים מנסים לשים מאחור שתי מעידות רצופות בליגה ולחזור לנצח כדי לא לאפשר לבית"ר ירושלים לברוח בפסגה.

הקבוצה של רן קוז'וק נכנעה בצורה דרמטית 2:1 להפועל תל אביב במחזור האחרון בבלומפילד, כשלפני כן סיימה בתיקו מאופס עם מכבי חיפה. ב"ש אספה שבע נקודות ליגה בלבד מה-15 האחרונות וכעת היא מקווה לצאת לדרך חדשה בטרנר.

מהצד השני של המתרס, האורחת מהצפון אמנם בחלק התחתון של הטבלה, אבל המומנטום שלה חיובי עם שני ניצחונות רצופים ומרשימים, 2:5 ענק על מ.ס אשדוד בחוץ ו-1:3 נהדר על הפועל חיפה במחזור החולף, כאשר לק"ש נכון לעכשיו 19 נקודות.

הפועל ב"ש לרוב מנצחת את קריית שמונה ושולטת במפגשים האחרונים בין הקבוצות, אולם בפעם האחרונה שהצדדים נפגשו הייתה זו ק"ש שחגגה 0:1 ביתי ב-18 באוקטובר, כאשר עמוק בתוספת הזמן אדריאן אוגריסה הכריע והעניק לקבוצתו שלוש נקודות.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • כדור חופשי הגיע עד לראשו של אדריאן אוגריסה, אך החלוץ לא נגח מספיק טוב ומרציאנו קלט את הכדור
אליאל פרץ מודה לאלוהים (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ מודה לאלוהים (מרטין גוטדאמק)
אליאל פרץ חוגג עם אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ חוגג עם אור בלוריאן (מרטין גוטדאמק)
אליאל פרץ חוגג (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ מאושר (מרטין גוטדאמק)
  • '31
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-1:2 וחזרה להוביל: פחות מארבע דקות שרד שער השוויון של האורחת. זאהי אחמד הכניס כדור לאליאל פרץ, שהפעם היה מדויק והכניע את טננבאום
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • גם אריאל שרצקי נכנס לפנקס של השופט
שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים את השוויון (מרטין גוטדאמק)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים את השוויון (מרטין גוטדאמק)
יאיר מרדכי חוגג (מרטין גוטדאמק)יאיר מרדכי חוגג (מרטין גוטדאמק)
  • '26
  • שער
  • שער! משום מקום עירוני ק"ש השוותה ל-1:1: הפועל ב"ש הייתה כל כך עסוקה שהיא השאירה את יאיר מדרכי לבד, והוא השתחרר ובעט מרחוק כדור גדול שהכניע את אופיר מרציאנו
  • '25
  • החמצה
  • עוד איום של הפועל ב"ש. דן ביטון בעט מרחוק אך לא השכיל למצוא את המסגרת של טננבאום
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • דן ביטון קיבל כרטיס צהוב מאוהד אסולין
מיגל ויטור רואה את הכרטיס הצהוב (מרטין גוטדאמק)מיגל ויטור רואה את הכרטיס הצהוב (מרטין גוטדאמק)
  • '17
  • כרטיס צהוב
  • מיגל ויטור נכנס לפנקס של אוהד אסולין
אליאל פרץ מחמיץ ממטר (מרטין גוטדאמק)אליאל פרץ מחמיץ ממטר (מרטין גוטדאמק)
זאהי אחמד מכניס כדור (מרטין גוטדאמק)זאהי אחמד מכניס כדור (מרטין גוטדאמק)
  • '16
  • החמצה
  • זאהי אחמד הכניס כדור רוחב שהשאיר את אליאל פרץ לבד מול השוער, אך הכדור לא התלבש לו ודניאל טננבאום קלט
  • '15
  • החמצה
  • קאנגווה ניסה את מזלו מרחוק, אבל הכדור שלו הלך אל מחוץ למסגרת
שחקני הפועל באר שבע חוגגים את הראשון (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים את הראשון (מרטין גוטדאמק)
אור בלוריאן רץ לחגוג (מרטין גוטדאמק)אור בלוריאן רץ לחגוג (מרטין גוטדאמק)
הכדור חולף על פני דניאל טננבאום (מרטין גוטדאמק)הכדור חולף על פני דניאל טננבאום (מרטין גוטדאמק)
אור בלוריאן עולה לכדור (מרטין גוטדאמק)אור בלוריאן עולה לכדור (מרטין גוטדאמק)
  • '9
  • שער
  • שער! הפועל ב"ש עלתה ל-0:1 מוקדם: קינגס קאנגווה הגביה כדור נהדר שמצא את ראשו של אור בלוריאן, שמצידו נגח מצוין היישר אל הרשת
נמניה ליוביסבלייבץ' מקבל כרטיס צהוב (מרטין גוטדאמק)נמניה ליוביסבלייבץ' מקבל כרטיס צהוב (מרטין גוטדאמק)
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • נמניה ליוביסבלייבץ' קיבל כרטיס צהוב לאחר שתפס בקינגס קאנגווה. זהו הצהוב החמישי שלו והוא ייעדר מהמשחק הבא נגד מכבי ת"א
  • '7
  • החמצה
  • מוחמד אבו רומי קיבל את הכדור בתוך הרחבה, חתך פנימה ובעט, אך אופיר מרציאנו היה במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! אוהד אסולין הוציא לדרך את ההתמודדות
אוהדי עירוני קריית שמונה (מרטין גוטדאמק)אוהדי עירוני קריית שמונה (מרטין גוטדאמק)
הטקס לאברהם נומה לפני המשחק (מרטין גוטדאמק)הטקס לאברהם נומה לפני המשחק (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע מתחממים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע מתחממים (מרטין גוטדאמק)
