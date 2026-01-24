הרכבים וציונים



הפועל באר שבע מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל, כאשר הדרומיים מנסים לשים מאחור שתי מעידות רצופות בליגה ולחזור לנצח כדי לא לאפשר לבית"ר ירושלים לברוח בפסגה.

הקבוצה של רן קוז'וק נכנעה בצורה דרמטית 2:1 להפועל תל אביב במחזור האחרון בבלומפילד, כשלפני כן סיימה בתיקו מאופס עם מכבי חיפה. ב"ש אספה שבע נקודות ליגה בלבד מה-15 האחרונות וכעת היא מקווה לצאת לדרך חדשה בטרנר.

מהצד השני של המתרס, האורחת מהצפון אמנם בחלק התחתון של הטבלה, אבל המומנטום שלה חיובי עם שני ניצחונות רצופים ומרשימים, 2:5 ענק על מ.ס אשדוד בחוץ ו-1:3 נהדר על הפועל חיפה במחזור החולף, כאשר לק"ש נכון לעכשיו 19 נקודות.

הפועל ב"ש לרוב מנצחת את קריית שמונה ושולטת במפגשים האחרונים בין הקבוצות, אולם בפעם האחרונה שהצדדים נפגשו הייתה זו ק"ש שחגגה 0:1 ביתי ב-18 באוקטובר, כאשר עמוק בתוספת הזמן אדריאן אוגריסה הכריע והעניק לקבוצתו שלוש נקודות.