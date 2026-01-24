תומר חבז
|
24/01/2026 15:00
פייר קורנו מוסר (חגי מיכאלי)
מכבי חיפה מתארחת בשעה זו אצל מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל. הירוקים רוצים להמשיך במומנטום החיובי שבו הם נמצאים, בעוד היהלומים מחפשים נקודות ראשונות תחת המאמן החדש רוני לוי.
הקבוצה של ברק בכר מגיעה לאחר הניצחון 1:4 המשכנע שלה על מכבי תל אביב בסמי עופר, ניצחון שהכניס למועדון הרבה רוח גבית לקראת המשך העונה. הקבוצה של בכר ניצחה בחמישה מששת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כששמטה נקודות רק בתיקו המאופס בטרנר מול הפועל באר שבע.
מהצד השני של המתרס, משחק הבכורה של המאמן רוני לוי, שהחליף על הקווים את יוסי אבוקסיס, נגמר בהפסד 2:1 לבני סכנין. היהלומים הפסידו בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלהם בכל המסגרות, כולל 2:0 כואב למכבי יפו שהוביל להדחת הצהובים-שחורים מגביע המדינה.
בשבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות מכבי חיפה ניצחה בשישה, אלא שההפסד הגיע במפגש האחרון בין הצדדים, שהסתיים ב-2:3 ליהלומים בסמי עופר. אחרי המשחק הזה החליטו בהנהלת הירוקים לשלוח את המאמן דייגו פלורס הביתה ולמנות במקומו את ברק בכר. איך זה ייגמר הפעם?
מחצית שניה
-
'75
- נבות רטנר סיים את חלקו בהתמודדות, ניב גבאי ינסה לעזור לחבריו לחזור למשחק
-
'69
- מתאוס דאבו פגע ברגלו של קורנו וספג כרטיס צהוב
-
'67
- ליסאב עיסת דחף את דאבו ונכנס גם כן לפנקס המוצהבים
-
'62
- גם באסם זערורה עלה לכר הדשא על חשבון עזיז אוואטרה
-
'62
- חילופים ראשונים גם במכבי נתניה, כשיובל שדה החליף את ג'וניור דיומנדה
-
'60
- מיכאל אוחנה האחרון שירד בפעימה הנ"ל, ובמקומו סדריק דון עלה להופעת בכורה במדי קבוצתו החדשה
-
'60
- כובש השער סילבה קאני גם סיים את חלקו, כשקני סייף עלה על חשבונו
-
'60
- חילוף משולש במכבי חיפה, כשגיא מלמד פינה את מקומו בשביל טריבנטה סטיוארט
-
'54
- שער! מכבי נתניה הגדילה את היתרון ועלתה ל-1:3: היהלומים נוצצים במרים! מאור לוי הצליח לחטוף כדור לנבות רטנר, לשחרר כדור עומק יפהפה אל טבארש, שהגיע ראשון באגף השמאלי, היתל ביילה בטאיי ושיגר בעיטה עוצמתית לרשת הירוקה כדי לרשום צמד אישי ושער שלישי לקבוצתו
מחצית ראשונה
-
'45+2
- שער! מכבי נתניה חזרה להוביל ועלתה ל-1:2: רגע לפני השריקה למחצית, הריברטו טבארש ניצל קרן שיצרה ערבובייה ברחבה הירוקה, ואחרי שהכדור פגע בקורה, הקיצוני של היהלומים השתלט על הריבאונד ושלח אותו לפינה הרחוקה כדי להחזיר את היתרון
-
'42
- נתניה יצאה להתקפת מעבר מהירה שהגיעה אל עוז בילו. האחרון, שסיכם על חוזה חדש לפני תחילת המשחק, רצה לתת תמורה מיידית כשהכניס כדור רוחב לדאבו והברזילאי ניסה בנגיעה עם העקב לכבוש, אבל פגש את רגלו של ירמקוב שהיה ערני והדף
-
'39
- פייר קורנו הפך למוצהב הראשון של מכבי חיפה אחרי שביצע עבירה
-
'35
- גיא מלמד נותר באחד על אחד מול ניראון אחרי שקיבל מסירת עומק קצרה מגורה, אבל השוער יצא עם ידו על העליונה כשהדף את ההזדמנות
-
'33
- אוואטרה ראה את ירמקוב עומד מעט מחוץ לשער שלו וניסה להקשית מעליו, אלא שהקשר שלח את הכדור בקשת גם מעל השער
-
'27
- גם ג'וניור דיומנדה נכנס לפנקס של פריד אחרי שהתווכח איתו
-
'19
- עזיז אוואטרה הפיל מאחור את מיכאל אוחנה וספג את הכרטיס הצהוב הראשון למשחק
-
'15
- קאני כמעט השלים צמד אחרי שניסה לנצל טעות של ג'אבר והצליח להשתחל בינו לבין ניראון, אבל בעט כמו אוחנה, לרשת הצידית
-
'9
- מיכאל אוחנה היה קרוב למהפך! בטאיי הכניס כדור עומק לקשר, שרצה לכבוש שבוע שני ברציפות ובעט בחוזקה ניסיון שנעצר רק ברשת הצידית של השער
-
'7
- שער! מכבי חיפה חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: איזה קצב משחרר, כשהירוקים הצליחו להשוות כבר בהזדמנות הראשונה שלהם במשחק! האורחת יצאה להתקפה מצד שמאל שהסתיימה בהגבהה של קנג'י גורה אל הרחבה, שם המתין סילבה קאני שנגח לפינה של עומר ניראון והכניע אותו
-
'3
- שער! מכבי נתניה עלתה ליתרון: איזו פתיחה מסחררת ליהלומים, שיצאו להתקפה נוספת והפעם גם באו על שכרם אחרי ששגיאה של יילה בטאיי שחררה את המארחת להתקפה, שהסתיימה ברגליו של מאור לוי אחרי שקיבל מסירה מדאבו. הקשר, שגדל במכבי חיפה, שחרר בעיטה מחוץ לרחבה שהלכה לפינה של גאורגי ירמקוב
-
'2
- ניסיון ראשון למכבי נתניה! עזיז אוואטרה חטף כדור במרכז המגרש ושלח מסירת עומק אל מתאוס דאבו, שהצליח לחדור לרחבה אבל מזווית קשה שלח את הכדור החוצה
-
'1
- השופט יגאל פריד הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי נתניה תצליח לחזור למסלול ולהשיג ניצחון בכורה בקדנציה החדשה של רוני לוי, או שמכבי חיפה תמשיך ביכולת מהניצחון הגדול על מכבי תל אביב?