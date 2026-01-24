יום שבת, 24.01.2026 שעה 22:37
לאציו
מחצית
0 0
שופט: דניאלה צ'יפי
לצ'ה
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
4016-3722קומו5
3917-3221יובנטוס6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2531-2422קליארי11
2328-2321ססואולו12
2328-2021קרמונזה13
2322-1421פארמה14
2340-2122טורינו15
2029-2221גנואה16
1729-1321לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1434-1721ורונה19
1437-1822פיזה20
לצ’ה מארחת את לאציו בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, במפגש חשוב במיוחד בתחתית מול יריבה שמכוונת לצמרת האירופית. עומרי גאנדלמן פותח בהרכב של לצ’ה, שמנסה לעצור רצף שלילי שהוריד אותה לאזור הירידה, בעוד האורחת מחפשת יציבות אחרי תקופה לא פשוטה.

לצ’ה מגיעה בכושר מדאיג. ההפסד 1:0 למילאן במחזור הקודם היה המשחק השלישי מתוך ארבעה שבהם לא כבשה, וההפסד הרביעי ברציפות בליגה, שהאריך את הרצף ללא ניצחון לשישה משחקים. אמנם שלושה מההפסדים הללו היו מול קבוצות מהצמרת, אך הקבוצה של אוזביו די פרנצ’סקו פתחה את המחזור בתוך שלוש האחרונות, בשוויון נקודות עם פיורנטינה שמעל הקו האדום. לצ’ה כבשה רק 13 שערי ליגה העונה, הנתון הנמוך בליגה, והפסד נוסף ללא שער עשוי להפוך זאת לארבעה הפסדי בית רצופים לראשונה מאז 2019.

לאציו מנגד מגיעה עם סימני שאלה משלה. התבוסה הביתית 3:0 לקומו הורידה אותה למקום התשיעי, במרחק תשע נקודות מהשישייה הראשונה. הקבוצה של מאוריציו סארי ניצחה רק פעמיים בתשעת משחקי הליגה האחרונים, אך מעודד מבחינתה שהיא כמעט ולא מחברת הפסדים רצופים העונה. משחקי החוץ נראים כנקודת אור, עם שבע נקודות משלושת משחקי החוץ האחרונים ורק ספיגה אחת בתקופה הזו.

במאזן הישיר לאציו ניצחה בשלושה מארבעת המפגשים האחרונים, אך בביקוריה האחרונים בלצ’ה התקשתה מאוד ורשמה הפסד בשלושה מארבעה משחקים, כולם בהפרש זהה של 2:1. לצ’ה כבשה רק שני שערי בית במחציות שניות העונה ושמרה על שער נקי פעם אחת בלבד בעשרת משחקיה האחרונים. מנגד, תשעה מעשרת משחקי החוץ של לאציו בליגה העונה הסתיימו עם פחות מ-2.5 שערים, והיא הפסידה בשבעה מתוך שמונה משחקי ליגה שבהם ספגה ראשונה.

מחצית ראשונה
  • '10
  • פציעה
  • עומרי גאנדלמן נשכב על הדשא לאחר פציעה, אך קיבל טיפול רפואי וחזר למשחק
  • '3
  • החמצה
  • זקאני ניגש לבעוט מצב נייח מרחוק, אך הכדור שלו נבלם על ידי החומה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דניאלה צ'יפי הוציא את המשחק לדרכו!
