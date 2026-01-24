יום שבת, 24.01.2026 שעה 22:38
יום שבת, 24/01/2026, 22:00אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 21
ריאל מדריד
דקה 38
0 0
שופט: סזאר סוטו גראדו
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3425-2521אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2525-2421אוססונה8
2429-2921אלצ'ה9
2428-2620ריאל סוסיאדד10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2228-1721ראיו וייקאנו15
2130-2420מיורקה16
2126-1520חטאפה17
1925-1620אלאבס18
1734-2420לבאנטה19
1331-1120אוביידו20
מערכת ONE | 24/01/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
פרנקו מסטנטואונו רודף אחרי הכדור (IMAGO)
פרנקו מסטנטואונו רודף אחרי הכדור (IMAGO)

מפגש צמרת מסקרן במיוחד בין המדורגת השנייה לשלישית, כאשר ריאל מדריד מתארחת בשעה זו אצל ויאריאל. המשחק מתקיים במסגרת המחזור ה-21 בלה ליגה, והוא מגיע בעיתוי שבו שתי הקבוצות נמצאות במומנטום שונה לחלוטין, מה שמוסיף לא מעט עניין לקרב באצטדיון דה לה סרמיקה.

ריאל מדריד מגיעה בכושר מצוין. באמצע השבוע היא פירקה את מונאקו 1:6 בליגת האלופות ורשמה ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות. בליגה הספרדית היא הפסידה רק פעם אחת העונה במשחקי החוץ, עם שישה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, וכעת היא מרחק נקודה בלבד מהמוליכה ברצלונה. רצף של ארבעה ניצחונות ליגה כבר מאחוריה, וניצחון נוסף יעניק לה חמישה ניצחונות רצופים בליגה בפעם השנייה העונה, כמו גם ניצחון שלישי ברצף בכל המסגרות תחת אלברו ארבלואה.

מנגד, ויאריאל נמצאת בתקופה פחות טובה. ההפסד הביתי 2:1 בליגת האלופות באמצע השבוע מול אייאקס היה החמישי שלה בשבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות, ובמסגרת הליגה היא מגיעה אחרי הפסד חוץ 2:0 לריאל בטיס. הצוללת הצהובה אמנם מדורגת שלישית, בשוויון נקודות עם אתלטיקו מדריד שמאחוריה, אך הפסד נוסף הערב יהפוך זאת לשני הפסדי ליגה רצופים לראשונה מאז מרץ 2025. בנוסף, מדובר ביריבה שמולה מאמן הקבוצה מרסלינו הפסיד הכי הרבה פעמים בלה ליגה.

במאזן הישיר, ריאל מדריד שואפת לרשום ניצחון שלישי בארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה מול ויאריאל, אחרי שלפני כן לא ניצחה בשישה ביקורים רצופים. המארחת לא הפסידה העונה בבית בליגה כאשר כבשה ראשונה, בעוד הבלאנקוס ניצחו בכל משחק ליגה שבו עלו ליתרון ראשון. בשלושה מארבעת משחקי החוץ האחרונים של הלבנים בכל המסגרות התוצאה הייתה 2:3.

בגזרת השחקנים, ג’רארד מורנו כבש במשחק הבית האחרון של ויאריאל ומעורב ב-11 שערים מול ריאל בליגה לאורך השנים, בעוד ויניסיוס המשיך בכושר מצוין לאחר שהיה מעורב בארבעה שערים באמצע השבוע. ויאריאל חסרה את סנטי קומסאניה וסנטיאגו מוריניו המורחקים, לאורחת חסר אורליאן טשואמני המושעה.

מחצית ראשונה
  • '27
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה החליף מסירות עם ויניסיוס ושלח בעיטה מחוץ לרחבה. הכדור שלו הלך למרכז השער
  • '25
  • החמצה
  • ריאל מדריד מתחממת. חילופי מסירות נהדרות הובילו לארדה גולר, שבעט בנגיעה מעל המשקוף
ראול אסנסיו (IMAGO)ראול אסנסיו (IMAGO)
  • '23
  • חילוף
  • חילוף מוקדם של מרסלינו. חואן פוית נפצע ונאלץ לפנות את מקומו לרפא מרין
  • '20
  • החמצה
  • פעולה נהדרת של ארדה גולר. הטורקי השאיר מאחוריו שלושה שחקנים ושלח בעיטה חזקה, לואיז ג'וניור היה במקום
  • '18
  • החמצה
  • הרמה טובה נכנסה לרחבה, ז'ורז' מיקאוטזה שלח בעיטה מהאוויר, אך היא הלכה מחוץ למסגרת
דין האוסן משתלט (IMAGO)דין האוסן משתלט (IMAGO)
  • '13
  • החמצה
  • מצב ראשון לוויאריאל. כדור רוחב מצא את אלפונסו פדראסה, שבעט מקרוב. אלברו קאררס הציל שער
  • '1
  • כרטיס צהוב
  • חואן פוית ראה את הכטיס הצהוב אחרי שביצע עבירה על ג'וד בלינגהאם
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סוטו גרדו הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך!
קיליאן אמבפה מתחמם (IMAGO)קיליאן אמבפה מתחמם (IMAGO)
ויניסיוס בחימום (IMAGO)ויניסיוס בחימום (IMAGO)
