יום שישי, 23.01.2026 שעה 14:08
"אוהד שיגיע ללא כרטיס, לא יוכל לרכוש בעתיד"

לפני המשחק מול אשדוד בי"א, המנהלת ובית"ר הזהירו בהודעה משותפת: "ההגעה רק לרוכשי כרטיסים, מי שיפר סדר תישלל ממנו הזכות לרכישת כרטיסי הקבוצה"

שלו הרוש מול דור מיכה (אורן בן חקון)
שלו הרוש מול דור מיכה (אורן בן חקון)

לאחר סאגה לא קצרה, בית”ר ירושלים תתארח אצל מ.ס אשדוד באצטדיון הביתי של הדרומיים הי”א. משטרת ישראל עדכנה אתמול (חמישי) רשמית כי "למפקד המחוז הוצגו כל היבטי הביטחון לקיום התקין של האירוע", ולכן גם בתום כל הישיבות בנושא – ההתמודדות כאמור תתקיים היכן שהייתה אמורה מלכתחילה.

בהמשך לכך, מנהלת הליגות לכדורגל ובית"ר ירושלים הוציאו הודעה משותפת בדבר אזהרה לאוהדים: “בהמשך לאישור אצטדיון הי"א באשדוד לאירוח המשחק במסגרת המחזור ה-20 של ליגת העל מול בית"ר ירושלים, אנו שבים ומדגישים כי ההגעה לאצטדיון היא אך ורק לרוכשי הכרטיסים. אוהד שיגיע למשחק ללא כרטיס ויבצע הפרת סדר שבגינה יורחק על ידי המשטרה, תישלל ממנו הזכות לרכוש כרטיסים למשחקי הקבוצה בעתיד”.

אצטדיון הי"א (שחר גרוס)אצטדיון הי"א (שחר גרוס)

סידורי האבטחה החריגים

לפי גורמי משטרה, האבטחה בהתמודדות בין הדרומיים לירושלמים תכלול מאות שוטרים וסדרנים (פרשים וכלבנים) ומעגלי בידוק נרחבים וכאלו שטרם אושרו במחוז הדרומי למשחק כדורגל.

“חל איסור מוחלט על עלייה לגגות מבנים סמוכים דבר המהווה סכנה ממשית לשלום הציבור. בסמוך ובכניסות למבנים יוצבו שוטרים והכניסה תותר לתושבים בלבד ובהצגת תעודה מזהה. שערי האצטדיון יפתחו ביום ראשון בשעה 18:00. לא תתאפשר הכנסת כלי נשק לאצטדיון, למעט שוטרים ועל פי חוק”, הבהירו עוד במשטרה.

