היחסים ב-Winner להפועל י-ם נגד הפועל פ״ת

לא כפי שהורגלנו, אך יום שישי מלא בספורט לפנינו, ואיתו מגוון רחב של משחקים בשלל הענפים. בליגת העל בכדורגל המחזור יחל עם הפועל ירושלים נגד הפועל פתח תקווה. באיטליה, אינטר תארח את פיזה. בסל, הפועל תל אביב תתארח אצל פרטיזן בלגרד ביורוליג.

בליגת העל, המחזור ייפתח עם מפגש מסקרן באצטדיון טדי כשהפועל ירושלים תארח את הפועל פתח תקווה. המלאבסים זוכים לעדיפות, כשניצחון חוץ יהיה שווה פי 2.30 על הכסף. ניצחון אדום וביתי יהיה שווה פי 2.95. תיקו יהיה שווה פי 2.95 גם כן.

שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (רדאד ג'בארה)

באיטליה, אינטר תארח את פיזה למפגש במסגרת הסריה א׳. המוליכה פייבוריטית ברורה כשניצחון שלה יהיה שווה פי 1.10, בעוד הפתעה בדמות ניצחון של פיזה תהיה שווה לא פחות מפי 14.50. תיקו יהיה שווה פי 7.50.

בסל, הפועל תל אביב תתארח אצל פרטיזן בלגרד ביורוליג, כשהאדומים זוכים לעדיפות. ניצחון של האדומים ביותר מ-14 הפרש יהיה שווה פי 1.80, בעוד ניצחון ביתי של הסרבים או ניצחון של הפועל בפחות מ-14 הפרש יהיה שווה פי 1.80 גם כן. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של הפועל ב-14 הפרש בדיוק יהיה שווה פי 9.00.