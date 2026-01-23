יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:19
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

ואן דייק: חוסר כבוד לשאול את סלוט על אלונסו

הבלם שהגיע ל-350 הופעות בליברפול במפגש מול מארסיי הגן על מאמנו ונזף בעיתונאי ששאל אותו בנוגע לאפשרות שהמאמן שפוטר מריאל מדריד יחליף אותו

|
ואן דייק וסלוט (IMAGO)
ואן דייק וסלוט (IMAGO)

ארנה סלוט ישב ביום שלישי בחדר מסיבות העיתונאים בוולודרום ונשאל שאלה חדה: האם צ'אבי אלונסו, שפוטר מריאל מדריד ומוזכר כמועמד אפשרי להחליפו, יצר איתו קשר. המאמן ההולנדי, בהומור אופייני, השיב: "הוא התקשר אליי ואמר לי שהוא יהיה בתפקיד בעוד שישה חודשים, או אפילו מוקדם יותר".

אבל לא כולם מצאו את הבדיחה מצחיקה. וירג'יל ואן דייק, קפטן ליברפול, הרגיש שהשאלה חצתה קו. לפי ה-’BBC’, הבלם שוחח עם העיתונאי לאחר הניצחון 0:3 של האדומים על מארסיי במשחק הלפני אחרון של שלב הליגה בליגת האלופות. "השאלה הזו הייתה חסרת כבוד", הצהיר ואן דייק.

בהמשך ניצל הבלם את ההזדמנות להתייחס לנושא: "הביקורת מוצדקת אם מסתכלים על מה שעשינו העונה, במיוחד בהשוואה לעונה שעברה. זו הייתה תקופה קשה לשחקנים ולמאמן, אבל הוא התמודד עם זה היטב".

וירגוירג'יל ואן דייק וארנה סלוט מאושרים (רויטרס)

350 משחקים במרסיסייד

הלילה במארסיי היה בעל משמעות מיוחדת עבור ההולנדי. הוא רשם את הופעתו ה-350 בליברפול, אבן דרך שחגג עם ניצחון ושער נקי. "המשחק ה-350 שלי, ניצחנו ולא ספגנו שער. אני מרגיש גאווה. וזו הייתה אחת ההופעות הכי שלמות שלי העונה", שמח הקפטן.

מאז ההפסד 4:1 לפ.ס.וו בליגת האלופות, ליברפול לא הפסידה שוב. 13 משחקים ללא הפסד ותחושת יציבות שבפעם הזו לא הותירה מקום לבדיחות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
