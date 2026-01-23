אונאי אמרי על הדחיפה של טילמאנס: הוא הבן שלי

מאמן אסטון וילה, אונאי אמרי, הקטין את חשיבותה של תקרית מתוחה על הקווים עם הקשר יורי טילמאנס, לאחר שהחליף אותו במהלך הניצחון בליגה האירופית מול פנרבחצ’ה. טילמאנס הוחלף בדקה ה-92, כאשר וילה ניסתה לשמור על יתרון 0:1 באיסטנבול בהצלחה.

הוא רץ לעבר הקווים ושלח יד ללחוץ את ידו של אמרי, אך המאמן הספרדי התלהט ודחף את טילמאנס בחזהו. אמרי, בחיוך, אמר על כך: "הוא הבן שלי". הניצחון הבטיח לווילה מקום בשמינית הגמר, מחזור אחד לסיום שלב הליגה, בזכות שער הבכורה של ג’יידון סאנצ’ו במועדון.

"זה אולי נראה תמים, אבל אני לא אוהב את זה", אמר בלם העבר של וילה, ג’וליאון לסקוט. "לא משנה מה הסיבה, אם זה היה הפוך והשחקן היה מסרב ללחוץ את ידו של המאמן שלו, הייתה פורצת סערה, והיו מטילים ספק במנטליות ובמקצוענות שלו”.

טילמנס ואמרי (IMAGO)

אמרי יזכה בפעם החמישית?

"אני בטוח שזה תמים יותר ממה שזה נראה, אבל אני לא אוהב את המראה של זה", הוסיף לסקוט. אמרי, שזכה בליגה האירופית ארבע פעמים כמאמן, שיא כל הזמנים, ניהל את משחקו ה-100 במפעל ואמר שהוא "חולם" על זכייה חמישית.