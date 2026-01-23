יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:18
4313-3218לאנס1
4215-4018פאריס סן-ז'רמן2
3519-4118מארסיי3
3318-2718ליון4
3225-3318ליל5
3125-3018ראן6
2722-2818שטרסבורג7
2623-2918טולוז8
2333-2818מונאקו9
2229-2418ברסט10
2225-2018אנז'ה11
2230-2318לוריין12
1932-2418פ.צ. פאריס13
1924-1618לה האבר14
1835-2118ניס15
1430-1718נאנט16
1228-1418אוקזר17
1240-1918מץ18

לואיס אנריקה שכנע אישית את דרו לעבור לפ.ס.ז'

באחד מביקוריו בברצלונה, המאמן נפגש עם השחקן ושבה אותו בפרויקט המקצועי שלו, שנתפס על ידי הכישרון כבלתי ניתן לסירוב. דרו צפוי לקבל דקות מיידית

|
דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

המעבר של דרו לפאריס סן ז’רמן ממשיך להתקדם בביטחון, בכפוף להסדרת היבטים פורמליים. ברצלונה כבר השלימה עם עזיבתו, אך מצפה להגיע להסכם עם המועדון הפריזאי כך שהעסקה לא תיסגר באמצעות תשלום סעיף השחרור בסך 6 מיליון אירו.

המועדון הקטלוני מקווה לקבל פיצוי גבוה יותר, בסביבות 10 מיליון אירו, כמחווה שנועדה לא לפגוע עוד ביחסים בין המועדונים, וכדי שהשחקן יוכל לעזוב תוך הבעת הערכה ממשית כלפי המועדון שסייע לו להשלים את תהליך ההכשרה שלו.

דרו יחתום בפ.ס.ז’ כשהוא נשבה בעיקר בקסמו של לואיס אנריקה. באחד מביקוריו השגרתיים בברצלונה, קיים המאמן פגישה אישית עם הכדורגלן הצעיר והציג בפניו פרויקט מקצועי שבעיני השחקן היה בלתי ניתן לסירוב. מקורות שצוטטו בתקשורת הספרדית אישרו את קיום הפגישה, וכן שדרו ראה כיצד נפתח בפניו אופק מקצועי רחב היקף במועדון הצרפתי.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

לואיס אנריקה הוא מאמן אנרגטי וישיר מאוד. המסרים שלו חלחלו לדרו עד כדי החלטה לשים קץ לקריירה שלו בברצלונה, בזמן שהיה חלק מהתוכניות של האנזי פליק, וזאת למרות היותו רק שחקן נוער בגיל 18.

מעמדו בליגה הצרפתית

דרו צפוי לקבל דקות משחק מיידיות בפאריס, במיוחד בליגה, ובהמשך, ככל שיצבור קצב, אמור לקבל תפקיד משמעותי יותר. ללואיס אנריקה חוזה עם אלופת אירופה עד 2027, ולכן ההתקדמות המקצועית של השחקן תהיה מובטחת. לכל הפחות, יעמדו לרשותו ההזדמנויות הדרושות כדי להוכיח אם הוא ראוי לשחק ברמות הגבוהות כבר בגיל צעיר כל כך.

התפקיד שמיועד לו לפחות בשלב הראשוני בפ.ס.ז’ שונה מאוד מזה שהיה לו בברצלונה, שם כמעט ולא הופיע בקבוצה הבוגרת. דרו העדיף שלא להמתין עוד ולקפוץ למהלך שתוצאותיו אינן צפויות, אך עם יתרון משמעותי בדמות רשת הביטחון שמספקת הבטחתו האישית של לואיס אנריקה.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

בזמן שהבעיות הבירוקרטיות נפתרות, דרו ממשיך להתאמן לבדו, וממתין לכך שבימים הקרובים יקבל אור ירוק לנסוע לצרפת ולהצטרף לאימוניו של המאמן ששכנע אותו לפתוח בהרפתקה מקצועית מפתיעה.

