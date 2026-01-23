היערכות המשטרה למ.ס אשדוד - בית"ר י-ם בי"א

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל בין מ.ס אשדוד לבית”ר ירושלים, שייערך ביום ראשון הקרוב בשעה 20:15, באצטדיון הי"א באשדוד. במסגרת ההיערכות יתפרסו החל משעות הצהריים מאות שוטרים של המחוז הדרומי, סדרנים ומאבטחים, באזור האצטדיון ויפעלו לשמירה על הסדר הציבורי, ביטחון הקהל והכוונת התנועה.

היערכות הכניסה לאצטדיון

בהתאם להיערכות ופריסת הכוחות יוקמו מסביב לאצטדיון מעגלי אבטחה ובידוק לשם הורדת עומסים והכוונת הקהל, ועל מנת לוודא כי רק אוהד שרכש כרטיס יוכל להיכנס אל תוך תחומי המגרש. הבידוק יכלול שני מעגלי בידוק.

חל איסור מוחלט על עלייה לגגות מבנים סמוכים דבר המהווה סכנה ממשית לשלום הציבור. בסמוך ובכניסות למבנים יוצבו שוטרים והכניסה תותר לתושבים בלבד ובהצגת תעודה מזהה. שערי האצטדיון יפתחו ביום ראשון בשעה 18:00. לא תתאפשר הכנסת כלי נשק לאצטדיון, למעט שוטרים ועל פי חוק.

אצטדיון הי"א (חגי מיכאלי)

הסדרי תנועה

ביום שבת, החל מהשעה 20:00 ועד ללילה שבין יום ראשון לשני בשעה 01:00 תיסגר החניה ברחוב הראשונים 3. ביום ראשון, החל מהשעה 05:00 ועד ללילה שבין יום ראשון לשני בשעה 01:00 ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:

א. מצומת הראשונים-שבי ציון ועד הראשונים-ז'בוטינסקי.

ב. מצומת ז'בוטינסקי-הראשונים ועד לצומת ז'בוטינסקי-הרצל לכיוון מזרח.

ג. מצומת ז'בוטינסקי- הסתדרות ועד הסתדרות-דוד רזיאל.

החל מהשעה 16:00 ועד 01:00 ייסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים:

א. מצומת שבי ציון-הסתדרות ועד ההסתדרות-ז'בוטינסקי.

ב. מצומת הרצל-ז'בוטינסקי ועד ז'בוטינסקי-הראשונים לכיוון מערב.

ג. היציאה מרח' שמעון מזרחי לז'בוטינסקי.

הכניסה תתאפשר לרכבים מורשים בלבד.

חניה לאוהדי הקבוצה האורחת

החניה תתאפשר ברחובות סמטת אל הים, הטיילת, יעל ארד ואסטר רוט שחמורוב.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

דגשים והנחיות לקהל האוהדים

לא תתאפשר כניסה למעגלי הבידוק ללא כרטיס.

חל איסור לעלות על גגות בניינים סמוכים המהווים סכנה ממשית.

בכל אירוע חירום יש להישמע להנחיות המשטרה ואנשי האבטחה.

ייערך בידוק קפדני לכלל האוהדים, הכולל שני מעגלי אבטחה. נבקש להיעזר בסבלנות.

חל איסור מוחלט על הפעלת רחפנים במהלך המשחק.

חל איסור על הכנסת אלכוהול ועל כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול.

חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה. הכנסת ציוד עידוד שאושר בהיערכות למשחק בלבד.

מעבר קהל בין שערים ואי ציות להנחיות שוטרים או סדרנים מהווים עבירה על החוק.

בשל שינויים עתידיים שהמשטרה תבצע בהסדרי התנועה, צפויים עומסים בצירים המובילים לאצטדיון.

אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)

דגשים חשובים למשחק

ניהול המשחק מצוי באחריות אזרחית בהתאם לחוק הספורט, התערבות משטרתית, ככל שתידרש, תיעשה בהתאם לדין ובתיאום עם הגורמים המוסמכים. המשטרה מדגישה: השלכת אבוקות אל כר הדשא עלולה להביא להפסקת המשחק.

חל איסור על הכנסת פריטי לבוש לכיסוי הפנים (מסכות סקי וכדומה) בהתאם להנחיות המשטרה ולחוק הספורט. הפרת ההנחיה תגרור קנס של 500 ש"ח והרחקה ממגרשי הכדורגל.

המשטרה קוראת לקהל האוהדים, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, לשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי בטרם, במהלך ולאחר המשחק.