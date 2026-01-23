יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:20
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

ערב הסעודית סימנה את סלאח, ויניסיוס וקאסמירו

דיווחים באירופה: קרן ההשקעות הציבורית תבצע בקיץ הקרוב ניסיון נוסף לצרף כמה כוכבים, כולל שלושה יעדים מרכזיים, במטרה להפוך את הליגה למעצמה

סלאח, ויניסיוס וקאסמירו (אופ
סלאח, ויניסיוס וקאסמירו (אופ"א, IMAGO)

ערב הסעודית מבטיחה להיות שחקנית מרכזית בקיץ הבא. ב’טלגרף’ וב’אס’ מדווחים שקרן ההשקעות הציבורית PIF תחזור לציד בחלון ההעברות הקרוב, עם שלושה יעדים ברורים במפת הדרכים שלה: ויניסיוס ג'וניור, מוחמד סלאח וקאסמירו. הממשלה מתכננת מהלך נועז כדי לקחת את הליגה לשלב הבא.

הליגה, יחד עם התאחדות הכדורגל במדינה, מתכננת מהפכה בקיץ. חוזים של שחקנים רבים מסתיימים ולא יחודשו, כדי לפנות מקום לכישרונות רעננים שיגביהו את רמת התחרות. זאת משום שלמרות ההצלחה הראשונית של הפרויקט ארוך הטווח, ברור שיש עוד הרבה מקום לצמיחה.

השמות שנשקלים הוגדרו כבר למעשה מאז העונה שעברה, אז נעשה ניסיון ראשוני שלא צלח: ויניסיוס, סלאח וקאסמירו. נציגיו של כוכב ריאל מדריד אכן קיבלו פנייה דרך מתווכים, אך מבלי שהוגשה הצעה רשמית. עם זאת, כפי שדווח בעבר, המגמה הנוכחית היא חידוש חוזהו בריאל מדריד.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

בדומה לברזילאי, גם נציגי ליברפול קיבלו פנייה, אך במקרה הזה התשובה הייתה "לא" חד משמעי. באותה עת המצרי היה בטוח שעתידו באנפילד. הוא עדיין הרגיש שיש לו עוד הרבה כדורגל להציע. כיום המצב שונה. הוא אינו מרוצה, כפי שהצהיר בפומבי לפני כמה שבועות, ועתידו הולך ונעשה לא ודאי.

נכון להיום, קאסמירו הוא היחיד שהכי קרוב להצטרף למועדון במפרץ הפרסי. לאחר שהודיע על עזיבתו את מנצ'סטר יונייטד, חוזהו מסתיים בסוף העונה והוא לא יחדש, עומדות בפניו אפשרויות רבות. אל איתיחאד פנתה אליו בעבר, בשיא המשבר שלו עם השדים האדומים, וכעת האפשרות הזו מתחילה לקרום עור וגידים.

קאסמירו חוגג (IMAGO)קאסמירו חוגג (IMAGO)

הדרך להצלחה

הרבה השתנה, או שהם רוצים לשנות, מאז כניסתה של ערב הסעודית לזירה הבין-לאומית לפני שלוש עונות. באותו "אביב ערבי" ראשון הגיעו למדינה שחקנים כמו כריסטיאנו רונאלדו, קארים בנזמה, סאדיו מאנה, ניימאר, אנגולו קאנטה, יאסין בונו, רובן נבש וסרגיי מילינקוביץ'-סאביץ'. שילוב של כישרונות מתפתחים וכוכבים מבוססים כדי לפתוח את שלב שלוש השנים הראשון של הפרויקט.

השלב השני כלל עזיבה של כמה ותיקים שלא תרמו לשיפור רמת התחרות, והחלפתם בשחקנים צעירים ומבטיחים. בחלון ההעברות הזה הגיעו מרקוס לאונרדו, גבריאל קרבאליו וגברי וייגה כדוגמאות מובהקות לגישה החדשה, המכונה "חוק מתחת ל-23". הגיל הממוצע ירד מ-30 בשנה הראשונה ל-24 השנה. הצפי הוא שהמספר הזה יירד אף יותר בקיץ שלאחר מונדיאל 2026. זהו המהלך המרכזי של הממשלה.

בהמשך, מהלך המפתח של הליגה כולל הפרטה של חמשת המועדונים הגדולים (אל נאסר, אל הילאל, אל איתיחאד, אל אהלי ואל אתיפאק), צעד מכריע שיעצב את עתיד התחרות לקראת מונדיאל 2034. ערב הסעודית רוצה להיות מעצמה גדולה.

