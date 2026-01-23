יום שישי, 23.01.2026 שעה 17:20
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4917-4421אינטר1
4616-3421מילאן2
4317-3121נאפולי3
4212-2621רומא4
3917-3221יובנטוס5
3716-3121קומו6
3220-2621אטאלנטה7
3024-3021בולוניה8
2819-2121לאציו9
2633-2221אודינזה10
2328-2321ססואולו11
2328-2021קרמונזה12
2322-1421פארמה13
2334-2121טורינו14
2230-2221קליארי15
2029-2221גנואה16
1732-2321פיורנטינה17
1729-1321לצ'ה18
1431-1621פיזה19
1434-1721ורונה20

יפתח לראשונה? "הזמן של מנור סולומון הגיע"

ב'קוריירה דלו ספורט' טוענים שהישראלי יקבל מקום ב-11 של פיורנטינה לראשונה מחר ב-19:00 מול קליארי: "מנור החץ יהיה בהרכב ויביא מהירות ובישולים"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

לפני המשחק בין פיורנטינה לקליארי מחר (שבת, 19:00), הרעיון הולך וצובר תאוצה, כאשר מנור סולומון מתקרב להופעה ראשונה בהרכב באצטדיון פרנקי. הישראלי יחליף את פביאנו פאריזי, שנאלץ לוותר על האגף בעקבות פציעה בשריר הירך האחורי השמאלי שספג בבולוניה, פציעה שתשבית אותו בוודאות מהמשחק.

“הזמן שלו הגיע”, נכתב ב’קוריירה דלו ספורט’, “סולומון היה הראשון מחיזוקי ינואר שהגיעו לפירנצה, זוהה מיד, נבחן והוכנס לפעולה על ידי ואנולי. אקס טוטנהאם מנסה לשכנע את המאמן, ובאולימפיקו מול לאציו הוא העביר כדור לגודמונדסון, שהפך אותו לפנדל, בפרנקי מול מילאן הוא שלח את קין לבדו מול מנאן בדקה ה-97 ורק במשחק האחרון מול בולוניה הוא לא הצליח להשפיע ישירות, אך התרומה שנדרשה ממנו הייתה בעיקר הגנתית, בסיוע לקבוצה להגן תחילה על יתרון 0:2 ולאחר מכן, ובעיקר, על ה-1:2 מול הרוסובלו”.

בעמוד השער של העיתון הוסיפו: "סולומון טוב יותר", ובפנים נכתב: "סולומון החץ. הרכש הראשון של הוויולה רושם הופעת בכורה בהרכב. הוא יביא מהירות ובישולים".

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

הדיווח הנגדי: סולומון בספסל

מנגד, ב’לה רפובליקה’ טוענים שהישראלי דווקא יפתח על הספסל: “בעקבות פציעתו של פביאנו פאריזי, שהשביתה אותו לפחות ל-20 יום עם קרע מדרגה ראשונה בשריר הדו ראשי בירך השמאלי, האריסון יערוך הופעת בכורה בהרכב, לפני סולומון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */