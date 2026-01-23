מטפסת למעלה: בני יהודה גברה על כפר קאסם

המחזור ה-20 בליגה הלאומית נפתח היום (שישי) עם מספר משחקים שנערכו במקביל. במוקד, בני יהודה רשמה ניצחון חשוב 0:1 על כפר קאסם. בתוצאות נוספות, הפועל עפולה רשמה 1:2 מפתיע על הפועל רמת גן, מ.ס קריית ים ניצחה 0:2 את הפועל ראשון לציון, הפועל נוף הגליל חזרה מפיגור כפול ל-2:2 עם הפועל כפר שלם והפועל עכו גברה 0:1 על מכבי יפו.

בני יהודה – מ.ס כפר קאסם 0:1

הקבוצה של אלי לוי הגיע במומנטום חיובי למשחק הזה, והיא המשיכה אותו בדיוק לאחר ששער של שגיא דרור בדקה ה-36 נשמר עד לסיום ההתמודדות. בני יהודה ממשיכה במסע שלה לצאת מתחתית הטבלה, כשהיא סופרת משחק ליגה חמישי ברציפות ללא הפסד.

מנגד, המארחת מאבדת גובה והיא סופרת שלושה משחקים ללא ניצחון, ולאחר התיקו המרשים מול המוליכה במחזור שעבר, היא רשמה הפסד מול קבוצת התחתית.

אלי לוי (אופיר מגדל)

טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)

דקה 36, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: שגיא דרור בעט לרשת וכבש שער נהדר.

שחקני בני יהודה חוגגים (אופיר מגדל)

מ.ס קריית ים – הפועל ראשל”צ 0:2

שתי הקבוצות הגיעו למשחק עם אותו מספר נקודות, אך במומנטום שונה לחלוטין. המגמות המשיכו לנוע בכיוונן, כאשר ראזי ח’ליפה וסקו סילה קבעו את תוצאת המשחק, והתגברו על אדום של איגנס אטונגו. מנגדף התוצאות של החבורה הכתומה במשחקים האחרונים דרדרו את מקומה בטבלה, בעוד היריבה עברה אותה ועלתה ל-30 נקודות.

דקה 29, שער! מ.ס קריית ים עלתה ליתרון 0:1: ראזי ח'ליפה העלה את המארחת ליתרון.

דקה 66 – איגנס אטונגו השאיר את המארחת בעשרה שחקנים.

דקה 90, שער! מ.ס קריית ים עלתה ליתרון 0:2: סקו סילה נגח נפלא מתוך הרחבה וקבע יתרון כפול.

הפועל נוף הגליל – הפועל כפר שלם 2:2

מפגש קצוות בין המארחת מהתחתית ליריבתה מהצמרת. כפר שלם הוליכה 0:2 ונראתה בדרך הבטוחה לניצחון חשוב במאבקי המיקום שלה בטבלה, אך המארחת חזרה מפיגור כפול הודות לכרטיס אדום שספגה היריבה, ועידן גולן קבע 2:2 וחילק את הנקודות בין הקבוצות.

דקה 4, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: דניאל טישלר נגח פנימה, מצא את הרשת והעניק יתרון לאורחת.

דקה 45 – כפר שלם נשארה בעשרה שחקנים כשגיא סביליה הורחק בכרטיס אדום.

דקה 62, שער! כפר שלם עלתה ל-0:2: טעות בהגנה אפשרו אבנעזר ממאטו לדהור מול השוער ולכבוש את השני של קבוצתו.

דקה 65, שער! הפועל נוף הגליל צימקה ל-2:1: פטר סמואל כבש מתוך הרחבה וצימק את התוצאה.

דקה 72, שער! הפועל נוף הגליל איזנה ל-2:2: עידן גולן השווה את התוצאה עבור המארחת.

הפועל עפולה – הפועל ר”ג 1:2

ניצחון נפתיע של קבוצת התחתית על החבורה של מסאי דגו, שהגיעה לאחר חמישה משחקים ללא הפסד בליגה.

דקה 27, שער! הפועל עפולה עלתה ל-0:1: איילון אלימלך כבש, המארחת עלתה ליתרון.

דקה 55, שער! הפועל רמת גן איזנה ל-1:1: דג’אץ וורקו השווה את התוצאה לאחר ששחרר בעיטה נהדרת מתוך הרחבה שנכנסה לשער. הצפוניים, שרשמו שלוש תוצאות תיקו רצופות, חזרו למסלול הניצחונות וצברו שלוש נקודות קריטיות במאבקי התחתית.

דקה 65, שער! הפועל עפולה עלתה ל-1:2: ריצ’ארד קולה סובב את הגוף בתוך הרחבה ושחרר בעיטה תוך כדי על מנת להחזיר את היתרון למארחת.

מכבי יפו – הפועל עכו 1:0

האורח רשמה שלוש נקודות חשובות מול נועלת הטבלה, שסופרת הפסד שני ברציפות וחייבת נקודות כדי להישאר בליגה. רז טוויזר הכריע את המשחק מהנקודה הלבנה, והחזיר את קבוצתו למסלול הניצחונות.

דקה 37, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: רז טוויזר דייק מהנקודה הלבנה לרשת.