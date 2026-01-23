יום שישי, 23.01.2026 שעה 13:02
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

חוזז ורקוניאץ' בהרכב הפועל י-ם, קליי ומזל מנגד

זיו אריה יעלה בהתקפה גם עם אידוקו ב-14:00 מול המלאבסים, כשגם אוטומאו ו-ורסאנה יפתחו. ב-11 של הפועל פ"ת יהיו גם רועי דוד, סונגה, קוסטה ובני

|
קליי מאושר (ראובן שוורץ)
קליי מאושר (ראובן שוורץ)

זה כבר מתחיל להיות מנהג, והנה הגיע אלינו עוד משחק ליגת העל ביום שישי. המחזור ה-20 מתרחש בשעה זו, כשהפועל ירושלים מארחת באצטדיון טדי את הפועל פתח תקווה. הקבוצה מהבירה רוצה לשפר את מצבה במאבקי התחתית, המלאבסים ממשיכים לחלום על פלייאוף עליון.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יונתן ליש, דוד דומג'וני, אופק נדיר, תמיר חיימוביץ’, ג'ון אוטמאו, נדים ורסאנה, מתן חוזז, אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ'.

הרכב הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, גולן בני, רועי דוד, מארק קוסטה, צ׳פיוקה סונגה, קליי ושביט מזל.

החבורה של זיו אריה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום, אך היא מגיעה, כמו שלא אפשר היה לומר הרבה העונה, במומנטום חיובי, אחרי שבמחזור האחרון ניצחה 0:2 ביתי את עירוני טבריה. הירושלמים יודעים שכדי להימנע מירידת ליגה הם צריכים להמשיך לאסוף נקודות, במיוחד בטדי.

מהצד השני, הרבה יותר ורוד אצל עומר פרץ וחניכיו, כשהם נמצאים במקום השישי לפני תחילת המחזור.למרות זאת, הם דווקא מגיעים במומנטום פחות טוב, אחרי שהפסידו 3:1 דרמטי לבית”ר ירושלים במחזור הקודם, ומשחק לפני כן הודחו מגביע המדינה על ידי מכבי בני ריינה.

שתי קבוצות בסיטואציות שונות בתכלית, אך כל אחת חייבת את הניצחון מסיבתה שלה. הן נפגשו העונה כבר פעמיים, כשבליגה זה נגמר ב-0:0 מאכזב ובגביע הטוטו הייתה זאת הפועל ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה. ככלל, המאזן בחמשת המשחקים האחרונים נוטים לקבוצה מעיר הבירה, כשהיא עם שלושה ניצחונות מול אחד בלבד של המלאבסים.

