הרכבים וציונים



קליי מול מתן חוזז (אורן בן חקון) קליי מול מתן חוזז (אורן בן חקון)

זה כבר מתחיל להיות מנהג, והנה הגיע אלינו עוד משחק ליגת העל ביום שישי. המחזור ה-20 מתרחש בשעה זו, כשהפועל ירושלים מארחת באצטדיון טדי את הפועל פתח תקווה. הקבוצה מהבירה רוצה לשפר את מצבה במאבקי התחתית, המלאבסים ממשיכים לחלום על פלייאוף עליון.

החבורה של זיו אריה עדיין נמצאת מתחת לקו האדום, אך היא מגיעה, כמו שלא אפשר היה לומר הרבה העונה, במומנטום חיובי, אחרי שבמחזור האחרון ניצחה 0:2 ביתי את עירוני טבריה. הירושלמים יודעים שכדי להימנע מירידת ליגה הם צריכים להמשיך לאסוף נקודות, במיוחד בטדי.

מהצד השני, הרבה יותר ורוד אצל עומר פרץ וחניכיו, כשהם נמצאים במקום השישי לפני תחילת המחזור.למרות זאת, הם דווקא מגיעים במומנטום פחות טוב, אחרי שהפסידו 3:1 דרמטי לבית”ר ירושלים במחזור הקודם, ומשחק לפני כן הודחו מגביע המדינה על ידי מכבי בני ריינה.

שתי קבוצות בסיטואציות שונות בתכלית, אך כל אחת חייבת את הניצחון מסיבתה שלה. הן נפגשו העונה כבר פעמיים, כשבליגה זה נגמר ב-0:0 מאכזב ובגביע הטוטו הייתה זאת הפועל ירושלים שיצאה עם ידה על העליונה. ככלל, המאזן בחמשת המשחקים האחרונים נוטים לקבוצה מעיר הבירה, כשהיא עם שלושה ניצחונות מול אחד בלבד של המלאבסים.