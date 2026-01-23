איבן קריצ'אק תורגל לצד דיבה, חטואל בהתקפה

הפועל חיפה ומאמנה גל אראל יעמדו מחר (שבת, 18:30) בסמי עופר לקראת משחק סופר קריטי להמשך הדרך, כאשר יארחו את בני ריינה מהמקום האחרון בטבלה. לאחר חמישה משחקים ללא ניצחון, גם בהפועל חיפה יודעים היטב שמעידה נוספת עלולה להוביל לזעזוע במועדון.

לשם כך, המאמן גל אראל צפוי לעלות עם ההרכב החזק ביותר העומד לרשותו, כולל הבלם הסרבי החדש איבן קריצ'אק, שמותיר רושם חיובי מאוד באימונים. הסרבי צפוי לפתוח על חשבונו של ברונו רמירז. שינוי נוסף יהיה בין הקורות, כאשר ניב אנטמן יפתח במקומו של בנג'מין מצ'יני, שנפצע במשחק מול קריית שמונה וייעדר במהלך החודש הקרוב.

במועדון החליטו לאפשר כניסה חופשית לילדים עד גיל 13, במטרה להגדיל את כמות הקהל ביציעים.

הרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, איבן קריצ'אק, ג'ורג' דיבה, סנה גומז, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, ג'בון איסט, יונתן פרבר.