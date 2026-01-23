יום שישי, 23.01.2026 שעה 11:47
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

יצחקי: אשדוד מוקש, נבוא הכי מוכנים שאפשר

מאמן בית"ר ירושלים דיבר במסע"ת: "צריכים לבוא בריכוז שיא, אנחנו מסתכלים רק ממשחק למשחק. יש עוד דרך ארוכה לעבור. מכבי ת"א? לא מספיד אותה"

|
ברק יצחקי (חגי מיכאלי)
ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

בית”ר ירושלים מגיעה למחזור ה-20 בליגת העל מהמקום הראשון בטבלה. אחרי המעידה של הפועל באר שבע בבלומפילד, הפסגה שייכת לירושלמים שירצו לשמור עליה גם בראשון הקרוב (20:15) במשחק החוץ מול מ.ס אשדוד שבסופו של דבר יתקיים באצטדיון הי”א. לקהל הצהוב-שחור הוקצו 2,500 כרטיסים, שחולקו למנויים באמצעות הגרלה ייעודית.

בהתאם להנחיות המשטרה והיערכות האבטחה במקום, לא תתאפשר הגעה לאזור האצטדיון ללא כרטיס כניסה. כוחות הביטחון צפויים להציב מחסומים סביב המתחם, במטרה למנוע התקהלות של אוהדים ללא כרטיס. במועדון הדגישו את החשיבות שבהישמעות להוראות והבהירו כי הגעה ללא כרטיס עלולה לגרום לשיבושים בקיום המשחק.

עוד נמסר כי כחלק מההיערכות, הוכשרו מספר חניונים לטובת אוהדי בית"ר, בהם סמטת אל הים, רחוב הטיילת, חניון חוף לידו, רחוב יעל ארד ורחוב אסתר רוט־שחמורוב, במטרה להסדיר את תנועת הקהל ולהקל על ההגעה לאצטדיון.

אוהדי בית"ר ירושלים בהמנון (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים בהמנון (אורן בן חקון)

בבית"ר ירושלים הבהירו כי כל פגיעה במועדון או בהתנהלות הקבוצה תטופל בחומרה, והביעו ביטחון בכך שהאוהדים ימשיכו לתמוך בקבוצה בצורה ראויה ואחראית, כפי שעשו לאורך העונה. כמו כן, מאמן הקבוצה ברק יצחקי, דיבר במסע״ת הבוקר (שישי) לקראת המפגש.

למרות הפער בסגלים, אתה מגדיר את המשחק הזה כמוקש?
״בוודאי, אלו משחקים שיכולים להיות מאוד טריקיים. אנחנו צריכים לבוא בריכוז שיא. היה להם רצף הפסדים שנעצר במחזור האחרון עם תיקו וחילוף מאמן לאחרונה. אנחנו צריכים לבוא מרוכזים. זה אצטדיון שאף פעם לא קל לשחק בו, אשדוד יודעת לשחק כדורגל טוב וראינו את זה בסיבוב הראשון״.

אתם מגיעים אחרי עלייה למקום הראשון בטבלה.
״יש עוד דרך ארוכה, אנחנו רק בחצי הליגה. יש עוד המון לפנינו. לכן אנחנו מסתכלים רק על המשחק הקרוב. כדי להמשיך לעשות את ההתקדמות אנחנו צריכים להסתכל על המשחק הקרוב, לא על הטווח הרחוק״.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)

יש לא מעט קולות שאומרים שאתם מנצחים רק בדקות הסיום ובהפרש של גול.
״שיוציאו את הסטטיסטיקה בכל משחק שאנחנו משחקים, בטח באלו שניצחנו בדקות הסיום, ויבדקו איזו קבוצה הייתה טובה יותר״.

אתם תגיעו למשחק הזה אחרי שהפועל ב״ש תשחק, כמה זה משפיע?
״בסוף זה מתאזן, פעם אנחנו משחקים לפני, פעם אחרי. צריך להתמודד עם זה. עם כל הכבוד אנחנו צריכים להתעסק רק בעצמנו, אם נעשה את הדברים טוב זה יספיק, זה הכי חשוב״.

יש לך סגל רחב ולא מעט כאבי ראש, איך אתה מנהל את זה?
״אני לא מתסכל על שבעה או שמונה קבועים או רוטציות. לכל משחק יש את האפיון שלי ואני מסתכל על מה שיש לי כדי לנצח את המשחק ואני מרכיב את השחקנים לפי איך שאני רואה כמי שיכול לנצח את המשחק הספציפי הזה. מי שבכושר טוב משחק״.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חגי מיכאלי)

הפער ממכבי תל אביב עומד על תשע נקודות.
״אי אפשר להפסיד את מכבי תל אביב אף פעם למרות הפער״.

בעוד שלושה מחזורים תפגשו את הפועל באר שבע.
״אני לא הולך לשם. אני לא מסתכל על זה בכלל. יש לנו משחק סופר משמעותי וקשה ביום ראשון. בטוח שתהיה לנו תמיכה אדירה מהאוהדים שלנו וכל מה שמעסיק אותי כרגע זה רק המשחק הקרוב״.

איך התחושה בקבוצה אחרי העלייה למקום הראשון?
״כיף, ברור שזה כיף, אבל כיף יכול להיות מסוכן. עשינו עבודה יפה ואנחנו במקום הזה בזכות, הדבר הכי חשוב הוא לא להסתנוור ולהישאר עם רגליים על הקרקע. מפה צריך לעבוד אפילו קשה יותר, ברגעים כאלה אי אפשר למצמץ אפילו״.

ירין לוי (חגי מיכאלי)ירין לוי (חגי מיכאלי)

גם קשר הקבוצה, ירין לוי, דיבר במסע״ת: ״אנחנו מתכוננים למשחק, עשינו ניצחון חשוב בשבוע שעבר. אנחנו פוגשים קבוצה מצוינת שהתחזקה מאוד ואנחנו נבוא הכי מוכנים שאפשר כדי לנצח״. 

איך כל הבלאגן שהיה סביב האצטדיון השפיע עליכם?
״אנחנו לא מתעסקים איפה המשחק יהיה. אני בטוח שהקהל שלנו ידחוף אותנו לא משנה באיזה אצטדיון״.

איך אתם אחרי העלייה למקום הראשון?
״בתור ספורטאי זה תמיד כיף להיות מקום ראשון, חובתנו זה לשמור על זה ולדחוף תמיד לקצה״.

איך אתם מכינים את עצמכם למפגש?
״אנחנו מתרכזים בעצמנו, נעשה את ההכנות שלנו ונבוא מוכנים למשחק״.

