יום שישי, 23.01.2026 שעה 12:36
כדורגל ישראלי

דיווח בבולגריה: המגן שהוצע להפועל באר שבע

על פי הדיווחים, צסק"א סופיה מנסה למכור את הקפטן איוואן טוריטסוב לדרומיים שמכחישים. בן ה-26 יכול לשחק גם כבלם, ולו הופעות בנבחרת הבולגרית

|
איוואן טוריטסוב (IMAGO)
איוואן טוריטסוב (IMAGO)

לאחר המעידה בבלומפילד מול הפועל תל אביב ואיבוד המקום הראשון, הפועל באר שבע תרצה לחזור למסלול מחר (שבת, 19:30) מול עירוני קריית שמונה באצטדיון טרנר הביתי.

בתוך כך, חלון ההעברות של ינואר מביא איתו דיווחים כעכשיו הגיח לו אחד נוסף כזה בבולגריה – שם מספרים כי צסק”א סופיה מנסה למכור את שחקן ההגנה שלה וקפטן הקבוצה איוואן טוריטסוב, לדרומיים. במועדון מבירת הנגב מכחישים.

בדיווח נכתב: “מנהלים המקורבים למועדון חשפו כי המגן הוצע להפועל באר שבע, שנמצאת כעת במקום השני בליגה הישראלית”.

הקריירה של טוריטסוב והמצב של צסק”א סופיה

בן ה-26 הוא מגן ימני בתפקידו, אך יכול לשחק גם בעמדת הבלם בחלק האחורי. העונה יש לו 12 הופעות בליגה הבולגרית, בעברו שיחק בהשאלה גם בלובץ’ ואף יש לו 20 הופעות בנבחרת הלאומית של בולגריה.

קבוצתו אגב, צסק”א סופיה, הפסידה במחזור האחרון וכרגע נמצאת במקום החמישי בבולגריה, עם 31 נקודות אחרי 19 מחזורים ובמאזן של שמונה ניצחונות, שבע תוצאות תיקו וארבעה הפסדים.

