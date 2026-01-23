"ברצלונה הצילה את חיי, בלעדיה הוריי היו מתים"

ברצלונה ידועה במחלקת הנוער שלה שיודעת לייצר כשרונות, שמחזיקים גם בימים אלה את הקבוצה הבוגרת. אך לצד שמות מוצלחים מהעבר כמו צ’אבי, פיקה או שמות מוצלחים מההווה כמו פאו קובארסי ופרמין לופס, יש שחקנים אחרים שהלכו למקומות אחרים לגמרי.

אחד מהם הוא ז'אן מארי דונגו, שהגיע ללה מאסיה כילד ב-2008 ולמעט שלוש הופעות בקבוצה הראשונה, מסלול הקריירה שלו קיבל כיוון פחות נוצץ. שחקן ההתקפה הקמרוני שכבר הספיק לפרוש לפני קצת יותר משנתיים, עבר בין קבוצות בספרד, הגיע גם לפינלנד וסיים את הקריירה באוסקה שביפן.

בראיון ל’מארקה’ הספרדי, דונגו שיתף את סיפורו הלא ייאמן ואף חשף כמה ברצלונה השפיעה על חייו: “כשהגעתי, ברצלונה שילמה לי הרבה כסף בשביל ילד. הבאתי כסף הביתה מאז שהייתי בן 13. הכסף שבארסה שילמה לי הספיק כדי לעזור להורים שלי, לאחיות שלי. התחלתי לשלם עבור האוניברסיטה של ​​אחיותיי”.

ז'אן מארי דונגו (IMAGO)

נבחר מתוך 300 ילדים: “ברצלונה הצילה את חיי”

דונגו למעשה נבחר על ידי האקדמיה של ברצלונה מתוך 300 ילדים, הקמרוני נזכר: “היינו 300 ילדים, ומתוך ה-300 האלה, הם בחרו 60. ומתוך ה-60 האלה, המאמן בחר 12. הגענו לברצלונה, ובארסה החתימה רק שלושה מאיתנו. גרתי בבית של אחד ממנהלי הקרן של סמואל אטו”.

לקראת סוף דבריו, דונגו נתן הצהרה חד משמעית על החשיבות של הקטלונים עבור עתידו ומשפחתו: “ברצלונה הצילה את חיי ואת חיי משפחתי. אם לא הייתי הולך לבארסה, ההורים שלי כנראה לא היו בחיים היום”.