יום שישי, 23.01.2026 שעה 10:31
זרגרי המריא לרומניה כדי לחתום בהרמנשטאדט

הקשר שנפרד מבית"ר ירושלים המריא ליעדו החדש בו סגר לשנתיים וחצי, צפוי לצפות במשחק של קבוצתו בליגה המקומית נגד דינמו בוקרשט של ניקיטה סטוינוב

אביאל זרגרי (עמרי שטיין)
אביאל זרגרי הגיע אתמול (חמישי) לבית וגן בכדי להיפרד משחקני בית”ר ירושלים ומהצוות המקצועי של הקבוצה. השחקן, שהוחתם בקיץ האחרון לקדנציה שנייה בקבוצת נעוריו, החליט לבקש לעזוב לאור העובדה שהוא לא נמצא בתוכניות המקצועיות של הקבוצה.

היום זרגרי המריא בשביל לחתום בליגה הרומנית. הקשר שנפרד מהירושלמים יחתום רשמית בהרמנשטאדט. הבוקר הוא טס ביחד עם סוכנו אדם קידן וצפוי לצפות במשחק של קבוצתו נגד דינמו בוקרשט של ניקיטה סטוינוב, לקראת הפיכתו לליגיונר השלישי ברומניה בחלון הנוכחי. סגר לשנתיים וחצי ויעבור ללא תמורה אחרי שקיבל את ברכת הדרך מאלמוג כהן וברק יצחקי.

זרגרי גדל במחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, ובגיל צעיר עלה לקבוצה הבוגרת שבה ערך את הופעת הבכורה שלו בדצמבר 2019 במסגרת גביע המדינה, ובהמשך גם בליגת העל עם הקבוצה.

במהלך הקריירה שלו עבר זרגרי למכבי חיפה בתחילת 2023 ושהה שם במספר השאלות, כולל בעונת 2023/24 במכבי פתח תקווה, וב-2025 בהפועל חיפה, לפני שחזר לבית"ר ירושלים בהמשך השנה החולפת.

אביאל זרגרי במדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אביאל זרגרי במדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)

המצב של הרמנשטאדט והמושבה מליגת העל ברומניה

נכון לכתיבת שורות אלו, הרמנשטאדט נמצאת בתחתית הליגה ברומניה במקום ה-15. עד כה העונה ב-22 מחזורים, הקבוצה הפסידה 12 פעמים, סיימה שמונה פעמים בתוצאות תיקו והצליחה לנצח רק שני משחקים.

הקשר הוא השחקן הרביעי מליגת העל ברומניה. אחרי זרגרי, גם עופרי ארד חתם רק השבוע בסטיאווה בוקרשט, אליו מצטרף גם גיא דהן שערך בכורה באוניארה, וכמובן מאביס צ'יבוטה בספסי מצמרת ליגת המשנה. זאת בנוסף לסטוינוב כאמור.

