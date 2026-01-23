אלקראס לא התקשה נגד מוטאט, גם מדבדב ניצח

אליפות אוסטרליה הפתוחה בעיצומה בימים אלו, כשהיום (שישי) החלו משחקי הסיבוב השלישי, רגע לפני העלייה לשלב הנוקאאאוט ושמינית הגמר. במוקד – המדורג ראשון בעולם, קרלוס אלקראס ניצח בקלילות את קורנטין מוטאט. דם דניל מדבדב העפיל אחרי משחק צמוד נגד פביאן מארוסאן. טומי פול ולרנר טין עלו גם הם.

קרלוס אלקראס – קורנטין מוטאט 0:3

קרלוס אלקראז סיפק הצגה מרשימה לקהל במלבורן והעפיל לשמינית גמר אליפות אוסטרליה, לאחר ניצחון משכנע 6:2, 6:4, 6:1 על הצרפתי קורנטין מוטאט. המדורג ראשון בעולם לא הותיר מקום לספק כבר מהפתיחה, שלט בקצב המשחק מהקו האחורי והפגין ביטחון רב, בדרך להמשך המסע שלו בניסיון לזכות לראשונה בקריירה בגרנד סלאם האוסטרלי ולהשלים קריירת גראנד סלאם.

המערכה השנייה סיפקה רגעים דרמטיים יותר. אלקראז פתח ביתרון 0:3, אך מוטה חזר בענק עם ארבעה משחקונים רצופים. הספרדי לא נשבר, התעשת במהירות, שבר חזרה ב-4:4 והשלים את המערכה עם משחקוני הגשה מדויקים. אחד מרגעי השיא של ההתמודדות הגיע כבר בתחילת הסט, עם טווינר מרהיב של אלקראז במהלך ראלי בן 16 חבטות, שהקפיץ את הקהל.

קרלוס אלקראס (IMAGO)

במערכה השלישית אלקראז כבר לחץ על הגז, השיג יתרון שבירה כפול מוקדם ולא הביט לאחור, בדרך לסגירת המשחק לאחר שעתיים וחמש דקות. “זה לא היה קל,” סיכם הספרדי בסיום. “כשמשחקים מול מישהו כמו קורנטן, אי אפשר לדעת מה יגיע בהמשך. זה מאתגר, אבל גם מאוד מהנה. שנינו סיפקנו נקודות יפות ואני שמח על ההזדמנות לשחק משחק כזה”.

דניל מדבדב – פביאן מארוסאן 2:3

הרוסי השיג ניצחון יוצא דופן באליפות אוסטרליה הפתוחה, כאשר הצליח לחזור מפיגור של שני סטים ולהדיח את פביאן מארוסאן בתוצאה 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 ולהעפיל לשמינית הגמר.

המהפך של הרוסי היה מרשים במיוחד: לאחר שני סטים שבהם ההונגרי שלט ברוב החבטות וניצח ביתרון ברור, מדבדב זקף את ההשתפרות שלו לכניסה חדה יותר למשחק. נקודת המפנה הגיעה במערכה השלישית כאשר ברגע קריטי הוא השיג שבירה ב-5:5, מה שסלל את הדרך לניצחון במערכה הצמודה. בהמשך פתע את יריבו עם מערכה רביעית מוחצת 0:6 ורץ ליתרון מוחלט בפיזיות ובקצב, עד לסיום המשחק אחרי 3 שעות ו-43 דקות של מאבק.

דניל מדבדב (רויטרס)

מדבדב, המדורג 11 בעולם וכבר גמר שלוש פעמים באוסטרליה הפתוחה בעברו, ירד לשני הסטים הראשונים ונראה בסכנת הדחה, אך הוכיח שוב את יכולתו להילחם בסטים הארוכים. הניצחון הזה יפגיש אותו בשמינית הגמר עם המתחרה האמריקאי לירנר טיאן, שהדיח גם הוא את נונו בורגש בשלב מוקדם יותר.

גם לרנר טין וטומי פול העפילו

הצעיר האמריקאי לרנר טין רשם הופעה מרשימה והעפיל בשנית ברציפות לשלב 16 הגדולים באליפות אוסטרליה הפתוחה, לאחר ניצחון על הפורטוגלי נונו בורגס. טין, המדורג 25 בעולם, גבר על יריבו בשלוש מערכות נהדרות עם 6:7, 4:6, 2:6.

הסט של טין התחיל בדרמת טייברייק ארוך במיוחד במערכה הראשונה, שבמהלכו שני השחקנים נלחמו על כל נקודה, אך האמריקאי יצא עם היתרון. לאחר מכן הוא המשיך לשלוט בקצב המשחק, השיג שבירות מפתח והחזיר לעצמו את התוצאה בכל פעם שבורגס ניסה לצמק.

במשחק נוסף מאותו היום, טומי פול עלה אחרי פרישה של יריבו הספרדי אלחנדרו דוידוביץ’ פוקינה כדי להבטיח העפלה לסיבוב הרביעי. האמריקאי, המדורג 19, הוביל בקלות מהפתיחה עם שני סטים ברורים של 6:1 ו-6:1, וכאשר פוקינה פרש באמצע המשחק בעקבות פציעה, פול כבר החזיק ביתרון מוחץ.