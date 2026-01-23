הרבה מעבר לכדורסל: על הערב של מכבי מול פאו

ניצחון אחד, אבל סיפור שהוא הרבה הרבה מעבר לכדורסל. בפרק הזה משה ברדה, לי נוף ואמיר טראו, מדברים על הניצחון הגדול של מכבי תל אביב מול פנאתנייקוס – משחק שהיה טעון עוד הרבה לפני הוצאת הכדור הראשונה.

דיברנו על כל מה שמסביב: הקהל נגד עתמאן, על המתח בין המועדונים, על ההיסטוריה, על האווירה, ועל זה שהמשחק הזה היה הרבה מעבר לכדורסל.

נגענו בוויל ריימן שהפך ללב של מכבי, דיברנו על התרומה שלו למכבי של היום, על האופי, המנהיגות והנוכחות, ושאלנו בקול רם: האם יש בו משהו שמזכיר לנו את נדב הנפלד? לא בהכרח במספרים, אלא ברוח, במחויבות ובמה שהוא נותן לקבוצה גם כשזה לא תמיד נכנס לסטטיסטיקה.

ומשם עברנו למי שבלעדיו, פשוט אין ניצחון: תמיר בלאט. עם קור הרוח ברגעים הגדולים והתחושה הברורה שמכבי ת”א לא יוצאת מהמשחק הזה עם ניצחון בלי שהוא תופס יד.

אבל לא הכל היה ורוד. דיברנו גם על החלק הפחות טוב: ג’יילן הורד, דאוטין וליף – על היכולת, על ההתאמה, ועל סימני השאלה שמכבי עדיין חייבת לפתור בהמשך העונה.