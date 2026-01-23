המו"מ עם ברוניניו נמשך, קני סייף בספק להרכב

מכבי חיפה ממשיכה בניסיונות להתחזק ולמרות פערים שנוצרו במו"מ בכל מה שנוגע לעסקת רכישתו של ברוניניו, ההערכה המסתמנת שעד שלישי הבא הקשר הברזילאי ינחת בארץ אחרי שהירוקים ישקיעו עליו סכום שעולה קצת למעלה מ-1.5 מיליון אירו.

בכרמל היו רוצים לסגור את העסקה עוד קודם לכן, אבל במו"מ כמו מו"מ יש לא מעט עליות וירידות והדבר מתעכב. השחקן עצמו נחוש לשחק בחיפה מה שנותן לכולם את הדרייב להמשיך ולצמצמם פערים, על מנת שיחתום במועדון ויהיה תוספת כח מרעננת מאוד לקבוצה בנוסף לסדריק דון שנרכש מהפועל ירושלים ויזכה מול מכבי נתניה מחר (שבת, 15:00) לדקות ראשונות.

ההכנות למכבי נתניה

בינתיים, הקבוצה עצמה ממשיכה להתכונן למשחק הליגה נגד היהלומים בשעה הלא שגרתית 15:00, עם סגל מאוד חסר הכולל את הקפטן דולב חזיזה, איתן אזולאי, אלעד אמיר, עלי מוחמד, עבדולאי סק שיחזור רק בראשון, פדראו ויובאנוביץ' כמו גם מתיאס נהואל שיושאל וסוף פודגוראנו שנכון לעכשיו טרם מצא קבוצה למרות רצון גדול של הירוקים להשתחרר מהשחקן, שמסיים בכל מקרה את הפרק שלו במכבי חיפה בסיום העונה ואינו נמצא בתוכניות.

ברק בכר (עמרי שטיין)

ברק בכר צפוי לערוך שינוי אחד משמעותי לעומת ההרכב שפתח בניצחון מול מכבי תל אביב, כאשר שון גולדברג יחזור למרכז ההגנה לצד ליסב עיסאת. גם קני סייף שלא השלים אתמול אימון מלא זכר לפציעה האחרונה באזור המפשעה מול הצהובים, בספק להרכב ובמידה ולא ישלים אימון מלא היום סילבה קאני צפוי להחליפו. בתוך כך, דניאל דרזי, ינון פיינגזיכט, נועם שטייפמן נבות רטנר וניב גבאי יהיו בסגל הקבוצה הבוגרת מחר.

שחקן הנוער שהוצא מקבוצת הוואטסאפ

בעניין אחר. אחד משחקני קבוצת הנוער של המועדון המתכוננת למשחק מול ברצלונה במסגרת ליגת האלופות, מתכוון להכניס טופס הסגר ובעקבות כך גם הוצא מקבוצת הוואטסאפ של קבוצת הנוער. מדובר בשחקן הרכב שכרגע מתנהל מול ההתאחדות לכדורגל והגיש עתירה בעניינו לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בנושא התקנוני. מדובר בשחקן תחת חוזה במכבי חיפה ונראה שבהמשך עוד ידובר בסיפור ובמניעים שבגללם השחקן רוצה להיכנס להסגר.

הרכב משוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, שון גולדברג, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קני סייף (סילבה קאני), קנג'י גורה וגיא מלמד.