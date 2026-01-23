אבדיה סבל מכאבים בגב ויצא במשחק מול מיאמי

דני אבדיה הושבת לשני משחקים בעקבות הפציעה בגב ובפורטלנד כבר נשמו לרווחה לאור חזרתו במשחק מול סקרמנטו, אך הלילה (בין חמישי לשישי) הכוכב הישראלי של הבלייזרס הציג שוב סימנים מדאיגים.

במהלך הרבע השלישי אחרי 18 דקות שהוא על הפרקט, אבדיה המשיך לסבול מכאבים בגב וירד מהפרקט כדי לקבל טיפול, כאשר הוא לא שב למשחק של קבוצתו נגד מיאמי היט.

באחד ההילוכים החוזרים, כשאבדיה ניסה לבצע פעולה הגנתית מול אנדרו וויגינס מההיט, הוא נראה תופס את גבו תוך כדי – וזה המהלך שלמעשה אחריו הוא ירד לספסל, שם נראה די מתוסכל.

כמובן שהסופר סטאר הישראלי לא השאיר את חבריו ללא תרומה מבחינתו. אבדיה עוד הספיק לפני שירד בשל הכאבים, לספק עבור פורטלנד 20 נקודות, שבעה ריבאונדים וארבעה אסיסטים.

דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד בלייזרס – מיאמי היט 110:127

פורטלנד המשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון רביעי ברציפות, כששיידון שארפ בלט עם 27 נקודות, 7 ריבאונדים ו-4 חטיפות והוביל ערב התקפי מרשים שכלל 20 שלשות קבוצתיות. גם קיילב לאב, טומאני קמארה וג’רו הולידיי סיפקו תרומה משמעותית, והבלייזרס רשמו מאזן 2:9 בינואר – הטוב בליגה.

מנגד, באם אדבאיו סיים עם 32 נקודות ו-10 ריבאונדים, אך ריצה של פורטלנד ברבע השלישי הכריעה, בדרך למאזן חיובי ראשון אחרי 45 משחקים מאז עונת 2020/21. ההתמודדות הבאה של הבלייזרס תהיה נגד טורונטו כבר בלילה שבין שבת לראשון, לעיני הקהל הביתי ובתקווה לשמור על הרצף כדי להמשיך בדרכם לכיוון הפלייאין.