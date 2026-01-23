"הניצחון על פאו חשוב מאוד - אחד כזה שמכריע"

מכבי תל אביב ניצחה אתמול (חמישי) 71:75 את פנאתינייקוס במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג, ניצחון שמבחינתם של עודד קטש וחניכיו היה בסימן הגנה. במועדון הודו לאחר המשחק כי היה זה משחק קשה מאוד, אך השורה התחתונה היא שבתום 40 דקות של כדורסל הצהובים עלו למאזן של 10 ניצחונות אל מול 14 הפסדים כאשר בשבוע הבא הם יפגשו את ולנסיה בספרד.

ערב המשחק כבר היה ברור שאותה סדרת פלייאוף מ-2024 על שלל אירועיה, והיו לא מעט כאלו מאותה הודעת מועדון של הירוקים לאחר ההפסד במשחק הראשון, שטוב היה אם במועדון היווני לא היו מוציאים אותה מלכתחילה, דרך סילוקו של כותב שורות אלו מאימון הירוקים לבנים באואקה על ידי מאמן הקבוצה (שהתנצל לאחר מכן) כמו גם דברים אותם אמר לאחר המשחק השני בסדרה, וזו הייתה הפעם הראשונה של הקבוצה היוונית בישראל ופאו שהגיעה לראשונה לישראל.

מאז אותה העונה ועד יום רביעי למעשה, הקבוצה היוונית לא ביקרה בארץ. בהיכל היו כמובן פרצופים מוכרים, חברותיים ועדיין אותה הסדרה הותירה טעם לא טוב כך שבמשחק אתמול היה משהו אקסטרה, ואוהדי הקבוצה דאגו גם שפנאתינייקוס תדע זאת. מאותו משחק חמישי ביוון שסיים את הסדרה, אותה טיסה חזרה ארצה בה עודד קטש נראה פשוט שבור, מתקשה למצוא את המילים, הקבוצה השתנתה לחלוטין. מאותה הקבוצה למעשה נותרו רק רומן סורקין, תמיר בלאט וג'ון דיברתולומאו, אך שוב גם אם מרבית הקבוצה התחלפה במשחק אתמול מול פנאתינייקוס כששתי הקבוצות חייבות את הניצחון, היה משהו שונה.

איפה לונדברג חוגג (רועי כפיר)

“ניצחון חשוב מאוד, כזה שקובע”

עבור מכבי תל אביב כפי שאמרו במועדון שאם ברצונם להישאר רלוונטיים בתחרות הם צריכים לנצח, אז הצריכים הפך אתמול לחייבים, ועבור הירוקים לבנים הרי הם בתקופה לא טובה והפסד פוטנציאלית יכול להוריד אותם למקום ה-10 ולמרחק נגיעה מחוץ לפלייאין, ובהינתן הסגל והתקציב של פנאתינייקוס המשמעות ברורה. "אנחנו לא רגילים לשחק במשחק עם סקור נמוך. זה ניצחון חשוב מאוד, כזה שקובע", הודו בסביבת הקבוצה אתמול. בכל זאת משחקיה של הקבוצה התאפיינו בעיקר בסקור גבוה במיוחד כפי שקרה 48 שעות קודם לכן מול אולימפיאקוס, רק שאתמול הקבוצה מצאה את הזהות ההגנתית שלה ויתרה מכך היא הכתירה את שר ההגנה שלה, אושיי בריסט.

במשחקים האחרונים הוא ה-איש של קטש למשימות הגנתיות מיוחדות והוא כמובן מספק את הסחורה. אתמול הוא הצר את צעדיו של טי ג'יי שורטס (בין היתר), נגד ז'לגיריס הוא קיבל את סילבן פרנסיסקו ונגד ירושלים את ג'ארד הארפר בלא מעט פוזישנים ולא מדובר באבולוציה אגבית אלא בכך שהזמן פשוט עשה את שלו, ונראה שהפורוורד לו טיקט הגנתי פורע שטרות בצד הזה של המגרש והפך לנכס של ממש כשהוא יותר ממסוגל לשמור על מספר עמדות במגרש. לצד השחקן שזכה למחמאות ממאמנו עודד קטש במהלך מסיבת העיתונאים, במועדון פשוט התמוגגו מתמיר בלאט "הוא היה האקס פקטור".

תמיר בלאט. מופע שלשות (רועי כפיר)

הרכז סיים את המשחק עם 15 נקודות ושלושה אסיסטים, אך למעשה הוא היה להתקפה של מכבי תל אביב בדקות בהן היא נתקעה. הצהובים כזכור נקלעו לפיגור, אבל הוא לא רק שדאג להחזיר את קבוצתו לעניינים, אלא גם להפוך את התוצאה ולתת אסיסט לסל קל לרומן סורקין. במועדון גם החמיאו לרומן סורקין, גלבריאל 'איפה' לונדברג ששוב סיפק תצוגת תכלית בהתקפה וכשהוא גם היה שם בצד ההגנתי. מי שעוד זכה למחמאות הוא ג'ימי קלארק שקיבל לא מעט ביקורות לאורך העונה ואתמול דווקא מול הסייז שפאו ניסתה להציב מולו הוא הגיב עם תשע נקודות.

בסביבת הקבוצה היו מרוצים לא רק מהניצחון אלא גם מכך שניצחו קבוצת ריבאונד טובה, בטח כזו שהגיעה עם עמדה חמש עמוקה הרבה יותר כפי שאמרו ומכך שג'ף דאוטין ג'וניור ראה דקות משחק ראשונות ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים. בתוך כך ביום ראשון הקרוב הצהובים יתארחו באולם זיסמן שם יפגשו את מכבי רמת גן של שמוליק ברנר ובהמשך השבוע כאמור ימריאו לספרד למפגש מול ולנסיה במסגרת המחזור ה-25 של היורוליג.

עודד קטש (רועי כפיר)

בלאט: “שמח ששמרנו על הבית, תוכנית המשחק עבדה מדהים”

תמיר בלאט אמר לאחר המשחק: “אנחנו פשוט צריכים להמשיך קדימה. כמובן שבבית עם הקהל יש לנו דחיפה ואת האנרגיה שאנחנו צריכים ואני שמח ששמרנו על הבית. באנו עם תוכנית משחק מסוימת שעבדה מדהים, עצרנו את השחקנים שלהם כמו שצריך, 71 נקודות זה מרשים ואני שמח שניצחנו". על הרבע הרביעי: "זה משחק אופייני לקבוצות יווניות יותר קצב איטי עם סקור נמוך, יצאנו עם הניצחון החשוב הזה ומתקדמים".

לאחר סדרת הפלייאוף של 2024, כמה הניצחון הזה אקסטרה מיוחד?

"לגמרי זה מאוד מיוחד עם כל מה שעברנו גם בסדרה הזו, יש לנו היסטוריה איתם ואני שמח שניצחנו והקהל היה מדהים ודחף אותנו וכיף לחזור".

תמיר בלאט בטירוף (חגי מיכאלי)

האם יש תחושת פספוס בעקבות כך לגבי הסיכוי לפלייאין? כי כעת הקבוצה מנצחת עם קהל.

"אלו משחקים שהיו מוקדם בעונה בלי קהל, זה חיסרון גדול כל קבוצה שמשחקת בבית יש להם את הדחיפה שלהם וזה נותן המון, כשאין לך את זה בהתחלה זה חסר, אבל אין לנו מה לעשות עם זה. אני עדיין חושב שאנחנו יכולים לעשות פלייאין, אנחנו צריכים לצבור כמה שיותר ניצחונות. זה לא סותר, אבל כמובן אם היה לנו את המשחקים המוקדמים בארץ זה היה עוזר לנו".