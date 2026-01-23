"לא מתחרט על דני אבדיה, זו לא הייתה טעות"

בקיץ 2024 דני אבדיה הועבר מוושינגטון וויזארדס לפורטלנד בלייזרס במסגרת טרייד שבו פורטלנד קיבלה את אבדיה ונתנה את מלקולם ברוגדון, הבחירה ה-14 בדראפט 2024 ועוד מספר בחירות עתידיות – מהלך משמעותי בקריירה של הישראלי אחרי ארבע עונות בוושינגטון.

מאז שהגיע לפורטלנד, אבדיה הפך לכוכב המוביל של הקבוצה, עם קפיצה אדירה בסטטיסטיקות האישיות שלו, כולל משחקים של מעל 35 נקודות, טריפל-דאבל ושיאי קריירה באסיסטים.

מנג’ר הוויזארדס, מייקל ווינגר, התראיין הלילה (בין חמישי לשישי) ונשאל האם אותו טרייד על אבדיה היה טעות. תשובתו הייתה מפתיעה, יש שיגידו כנה ובעיקר כזו שגורמת לנו להבין כי הוא למעשה לא מתחרט למרות מה שאבדיה מספק העונה.

“מתחרט? לא, זו לא הייתה טעות. כולנו שמחים מאוד בשביל דני. ראינו בדני שחקן עולה ברמה גבוהה מאוד. אבל לא, עשינו את זה מהסיבות שאמרנו אז, שהיו להחזיר אותנו כמה שנים אחורה כדי שנוכל לאפס את הסגל וכדי שכולם יהיו באותה עקומת גיל”, אמר ווינגר.

דני אבדיה בפעולה (רויטרס)

איפה וושינגטון והיכן אבדיה

בכל מקרה, וושינגטון וויזארדס העונה עם מאזן שלילי רע מאוד של 33 הפסדים אל מול 10 ניצחונות בלבד. הלילה היא רשמה הפסד נוסף העונה, בדמות 107:97 לדנבר נאגטס שיצאה עם ידה על העליונה עדיין ללא ניקולה יוקיץ’. אבדיה מצידו, מספק השנה ממוצעים של 26.9 נקודות עם 6.9 ריבאונדים ו-7.1 אסיסטים למשחק כשפורטלנד בדרך לפליי-אין.