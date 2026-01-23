גולדן סטייט נכנעה, ניצחון לפילדלפיה על יוסטון

ליגת ה-NBA המשיכה בכל הכוח גם הלילה (בין חמישי לשישי) והמפגשים? היו מסקרנים כתמיד. דנבר התארחה אצל וושינגטון וניצחה 97:107, שארלוט הביסה 97:124 את אורלנדו, פילדלפיה רשמה 122:128 על יוסטון, גולדן סטייט נכנעה 123:115 לדאלאס ומינסוטה 120:115 לשיקגו.

דאלאס מאבריקס – גולדן סטייט ווריורס 115:123

דאלאס הובלה על ידי נג’י מרשל שקלע 30 נקודות ומסר 9 אסיסטים, כשקופר פלאג הוסיף 21 נקודות ו-11 ריבאונדים בשיא קריירה במשחק חזרה מפציעה, לצד עזרה של מקס כריסטי, ברנדון וויליאמס ודווייט פאוול. מנגד, סטף קרי קלע 38 נקודות והפך לראשון אי פעם שמגיע ל-10,000 זריקות לשלוש, אך גולדן סטייט הסתבכה ברבע האחרון אחרי עבירה בלתי ספורטיבית של דריימונד גרין שהובילה לריצה מכרעת וליציאתו בעבירות. ג’ונתן קומינגה נפצע בברך ועזב מוקדם, כשברקע היעדרותו של ג’ימי באטלר עד סוף העונה.

וושינגטון וויזארדס – דנבר נאגטס 107:97

דנוור, בהרכב חסר וללא ניקולה יוקיץ’ שנעדר משחק 13 ברציפות, הובלה על ידי פייטון ווטסון שקבע שיא קריירה של 35 נקודות, כשג’מאל מארי הוסיף 24. יונאס ולנצ’יונאס חזר אחרי 11 משחקים עם 16 נקודות, כמו גם אהרון גורדון. מנגד, וושינגטון המשיכה ברצף ההפסדים למרות 20 נקודות ו-12 ריבאונדים של קיישון ג’ורג’, סבלה מאחוזי קליעה נמוכים ולא הצליחה להוביל במחצית השנייה, כשווטסון סגר את הסיפור בריצה מכריעה ברבע האחרון.

פילדלפיה – יוסטון רוקטס 122:128

פילדלפיה הובלה על ידי טייריס מקסי עם 36 נקודות ו-10 אסיסטים, כולל תרומה מכרעת בהארכה, כשג’ואל אמביד רשם טריפל-דאבל של 32 נקודות, 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. קלי אוברה ג’וניור הוסיף 26 נקודות, פול ג’ורג’ חזר מפציעה ותרם 10, בעוד מנגד קווין דוראנט קלע 36 ליוסטון ואמן תומפסון הוסיף 17. המשחק התנדנד בדקות הסיום, דוראנט עצר את מקסי במהלך מכריע בזמן החוקי, אך הסיקסרס השתלטו על ההארכה, לעיני יוליוס “ד”ר ג’יי” ארווינג ביציע.

ג'ואל אמביד וטייריס מקסי חוגגים (רויטרס)

אורלנדו מג’יק – שארלוט הורנטס 124:97

שארלוט קיבלה בחזרה לחמישייה את למלו בול, שסיפק 16 נקודות, 7 אסיסטים ו-6 ריבאונדים והוביל פתיחה חזקה אחרי ערב קליעה חלש במיוחד יום קודם. ברנדון מילר הוליך מאמץ מאוזן עם 20 נקודות, קולין סקסטון תרם 19 מהספסל וחמישה שחקנים נוספים קלעו בספרות כפולות. מנגד, אורלנדו התקשתה התקפית למרות 23 נקודות של פאולו באנקרו ו-21 של דזמונד ביין, כשחסרונו של ג’יילן סאגס הורגש.

מינסוטה טימברוולבס – שיקגו בולס 120:115

שיקגו חזרה מפיגור 14 נקודות והפגינה אופי בדקות הסיום, בהובלת קובי ווייט עם 22 נקודות וג’וש גידי שתרם 21 מהספסל. ווייט קלע שלשה קריטית בדקה האחרונה, טריי ג’ונס וג’יילן סמית’ הענישו על טעויות של מינסוטה, והבולס סגרו עניין בריצה מכרעת. מנגד, ג’וליוס רנדל הוביל את הטימברוולבס עם 30 נקודות לצד 20 של אנתוני אדוארדס ונאז ריד, אך איבודים ועבירות מצד המארחת הכריעו.