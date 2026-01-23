אם משהו הוכח מול פרייבורג זה שנוי צריך לפתוח

מכבי תל אביב ירדה אמש (חמישי) למקום האחרון בליגה האירופית עם נקודה אחת בלבד, אותה היא השיגה במחזור הפתיחה של המפעל, אך אם נהיה כנים וריאליים, מבט על טבלת הליגה האירופית מספר היטב כמה ההגרלה שהאלופה קיבלה העונה, במציאות שבה אין ביתיות, היא אכזרית. הצהובים הפסידו 1:0 לפרייבורג בגרמניה, בהרכב שכלל בעיקר שחקנים מחליפים, וכעת נותר משחק אחד באירופה בשבוע הבא, בבאצ'קה טופולה נגד בולוניה.

אבל כמובן, לפני כן, ביום שני הצהובים יארחו את הפועל תל אביב לדרבי. אם יש משהו שהוכח על כר הדשא בפרייבורג זה שמבין כל מי שקיבל את ההזדמנות שלו, איתמר נוי שוב הוכיח שמקומו בהרכב של ז'רקו לאזטיץ'. לא בהרכב המחליפים, אלא ב-11 הפותחים גם כשהסגל כשיר במלואו.

אף קשר של מכבי ת"א העונה לא סיפק הופעות מרשימות באירופה כמו שנוי רשם מול אסטון וילה ומול פרייבורג, וממש לא ברור מדוע לאזטיץ' מחק אותו במשחקים האחרונים, ועוד יותר לא ברור איך הוא לא באנקר ב-11 שלו, בטח כשכריסטיאן בליץ' פצוע כל כך הרבה זמן.

ז'רקו לאזטיץ'. לא ברור איך נוי לא באנקר (IMAGO)

גם בן לדרמן הראה שלכל הפחות הגיעו לו הרבה יותר הזדמנויות במהלך העונה ובתוך כל הדברים שבמכבי ת"א היו יכולים לקחת איתם באור חיובי מהמשחק בגרמניה, צריך להגיד שעולות בעיקר תהיות שליליות על ניהול הסגל והרוטציה תוך כדי העונה, לפני שמצב הסגל הכריח את המאמן הסרבי לפתוח עם השחקנים האלה.

מחר: תתקבל תמונת מצב לגבי כשירות הפצועים לדרבי

האלופה תחזור להתאמן מחר בשעות הבוקר ואז תגלה מי מבין הפצועים יכול לעמוד לרשותה בדרבי. השאלה הגדולה היא בעיקר בנוגע לטייריס אסאנטה ועלי קמארה, האם אחד מביניהם יוכל לשחק, שכן אושר דוידה לא כשיר. אגב בליץ', הוא יוכל לחזור לאימונים עם מגע בעוד 10 ימים. בכל הנוגע למצב הקבוצה, ניכר שעד כה לא התקבלה שום החלטה, אחרת כבר היו קורים דברים ושינויים. במכבי ת"א היו בטוחים שמיץ' גולדהאר יעשה זעזוע כלשהו אחרי ההפסד למכבי חיפה, אך זה טרם קרה.